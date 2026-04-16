La Legislatura se prepara para la renovación mientras el PRO batalla por la "silla vacía" de Janina Ortiz

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Su silla en el recinto quedó vacía desde entonces. Ahora, dos años después y de cara a una nueva renovación de la cámara baja, el PRO reclama que la Legislatura funcione con la totalidad de sus miembros y, en lugar de la ex funcionaria de Las Heras, asuma Belén Castillo, su suplente en la lista.

La Comisión de Poderes, el filtro de los diputados provinciales electos

Este miércoles se llevó a cabo la sesión preparatoria en la que quedó confirmada la Comisión Especial de Poderes que analizará las actas de elecciones de los 24 diputados que asumirán su banca el viernes 24 de abril - los senadores provinciales lo harán un día antes-.

La sesión fue dirigida por el presidente provisorio Raúl Villach. En tanto que los encargados de examinar los requisitos de los diputados electos serán Mauro Giambastiani (MM), Sol Salinas (Unión PRO), Stella Huczak (PRO), Verónica Valverde (PJ), Beatriz Martínez (UCR), Gustavo Cairo (LLA) y Rolando Scanio (La Unión Mendocina).

raul villach diputados legislatura de mendoza La sesión preparatoria en la Legislatura de Mendoza fue dirigida este miércoles por el presidente provisorio Raúl Villach

Los 24 diputados electos que asumirán en la Legislatura antes de la Asamblea Legislativa son:

Cambia Mendoza (UCR): Julián Sadofschi, Juana Allende, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti, Griselda Petri, Daniel Llaver (renueva), Melisa Malanca, Leonardo Mastrángelo, Alejandra Torti y Carlos Ponce.

La Libertad Avanza: Inés Ramos, Estefanía Corvalán, Pablo Castro, Cecilia Soler, Federico Palazzo, María Fernanda Kaufman y Nicolás De Pedro.

Fuerza Justicialista: Lucas Ilardo, Lidia Quintana, Matías Montes, Aixa Moreno, Julio Villafañe (renueva), Alejandra Barro y Gustavo Perret (renueva).

La nueva Legislatura, con la silla vacía de Janina Ortiz

En el interbloque de La Unión Mendocina sigue desocupada una banca: la de la diputada provincial Janina Ortiz, que fue suspendida por estar siendo investigada por corrupción, junto con su esposo y ex intendente de Las Heras Daniel Orozco.

A fines de marzo de 2024, la Cámara de Diputados votó a favor de la suspensión de la legisladora hasta tanto haya sentencia judicial en las causas que la tienen como protagonista –lo que se ve lejano-.

Para accionar contra aquella suspensión, Janina Ortiz fue a la Corte al mes siguiente. Dada la importancia institucional de la decisión, en diciembre de 2024 el tribunal resolvió que la acción de inconstitucionalidad tramite como un recurso extraordinario provincial y sea la Corte en pleno –todos los ministros- la que defina si la Cámara hizo bien o mal en suspenderla en ese momento.

Janina Ortiz edit 2.jpg Janina Ortiz tiene que nombrar nuevos abogados para que el recurso que interpuso en la Corte siga su curso. Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Desde entonces, la Suprema Corte se dedicó a juntar todos los expedientes que tienen a Ortiz como acusada; pero el proceso está completamente frenado desde la semana pasada. ¿Por qué? Porque los abogados de Janina Ortiz – Fernando Burlando, Javier Baños y Elena Quinteros- informaron su renuncia y la Corte le dio 15 días a la diputada suspendida para que comparezca con una nueva representación.

En otro plano, en la Legislatura, la abogada María Belén Castillo, que iba cuarta en la boleta de diputados de La Unión Mendocina en la primera sección electoral, reclama la banca desocupada.

Pero el oficialismo no está dispuesto a ceder en esa pelea: Janina Ortiz no fue destituida sino suspendida y, por tanto, dicen, la banca no está “vacante”. Hasta que la Corte no resuelva u Ortiz renuncie, la silla seguirá vacía. “¿Qué pasaría si asume Castillo y después la Justicia dice que la Cámara se equivocó y tuviese que reasumir Janina?”, plantean en off desde el Poder Legislativo.

Con este panorama, la renovada Cámara de Diputados seguirá funcionando, pero con 47 miembros: