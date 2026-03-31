Delitos "in fraganti": el Senado de Mendoza aprobó el nuevo régimen de flagrancia para estos casos

ladron inn fraganti Se establece un plazo de 10 días hábiles para la recolección de pruebas, con la chance de prorrogarlo por otros 10 días si el caso es complejo. Foto: Ministerio de Seguridad

Los 5 ejes para entender el cambio del Código Procesal Penal

Plazos más realistas para investigar. Uno de los puntos críticos del sistema anterior era la brevedad extrema que terminaba por "caer" los procesos. Ahora, se establece un plazo de 10 días hábiles para la recolección de pruebas, con la posibilidad de prorrogarlo por otros 10 días si el caso es complejo. "Queremos procesos más sólidos y rápidos, no apurados y deficientes", explicó el senador David Sáez, miembro informante del proyecto. Adiós a las audiencias fragmentadas. Para evitar el "ida y vuelta" en tribunales, la reforma modifica el artículo 348 del Código y la solicitud de prisión preventiva deberá realizarse en la audiencia inicial. Se busca concentrar todas las decisiones clave (imputación, pruebas y medidas de coerción) en un mismo acto procesal. Creación de fiscalías especializadas. El Ministerio Público Fiscal, bajo la órbita de Alejandro Gullé, creará unidades fiscales dedicadas exclusivamente a la flagrancia. Esto garantiza que haya fiscales "de turno" enfocados únicamente en estos casos de resolución directa, sin las distracciones de causas complejas de larga data. El "procedimiento directísimo". Se reorganizan las etapas para asegurar celeridad. Se fijan plazos de 4 y 30 días para completar las etapas del procedimiento directísimo, asegurando que el imputado llegue a una sentencia o salida alterna en menos de un mes desde su aprehensión. Juicio concentrado y prueba digital. La audiencia de finalización se transforma en un juicio ágil y transparente. Se incorpora formalmente la prueba digital (videos de cámaras de seguridad, chats, geolocalización) y se obliga al juez a dictar sentencia en el mismo acto o en un plazo brevísimo.

"El proceso de flagrancia ya existía, pero estaba en desuso por trabas operativas. Con esta reforma, la respuesta judicial ante el robo y el hurto será contundente e inmediata", subrayó Sáez durante el debate.

¿Qué es la flagrancia?

Para el vecino que lee la nota, es importante recordar que este régimen aplica cuando el autor del delito es aprehendido en el momento de cometerlo, mientras es perseguido por la policía o los gritos de la víctima, o cuando es hallado con objetos que hacen presumir de forma consciente y evidente su autoría.

Con esta macrorregulación del sistema penal, Mendoza busca dar un mensaje claro: quien sea atrapado delinquiendo en la calle ya no entrará por una puerta y saldrá por la otra debido a tecnicismos o demoras burocráticas, destacaron desde el ámbito legislativo sobre el cambio que regirá para determinados delitos.