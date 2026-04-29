Empresa argentina apunta a China y Miami por el auge de los pedidos por internet

La proyección de la firma contempla desembarcar en China para el año 2027 con oficinas propias. Actualmente, la organización procesa 500.000 paquetes por mes y espera alcanzar las 800.000 unidades en el corto plazo. La llegada al país asiático permitirá coordinar los despachos desde el origen de la producción. De esta manera, la empresa argentina intenta capturar el flujo de bultos que generan los grandes sitios de venta digital en el mundo.

Esta red de distribución se apoya en una inversión de 30 millones de dólares realizada en la planta de General Pacheco, en Argentina. El predio pertenecía anteriormente a una cadena chilena y fue transformado en un polo tecnológico de alta capacidad. La base operativa puede clasificar hasta 26.000 bultos por hora de forma automática. Este centro recibe la mercadería que arriba desde Miami y otros puntos para su reparto final.

La última tecnología

paquete andreani El nuevo hub logístico ubicado en General Pacheco dispone de tecnología de avanzada que permite la clasificación automática de hasta 26.000 bultos cada hora. Mediante una inversión de 30 millones de dólares, la empresa transformó un antiguo predio comercial en un centro de alta eficiencia para gestionar el auge de pedidos de plataformas como Alibaba, Temu y Shein que llegan desde China.

La infraestructura incorporó sistemas de inteligencia artificial para analizar el peso y el tamaño de cada envío. Estas herramientas minimizan los errores humanos y aceleran la salida de los camiones hacia todo el territorio de Argentina. La automatización permite que el sistema decida las prioridades de despacho según el destino de los bultos. La empresa considera que esta tecnología es una condición necesaria para mantener la competitividad frente a otros operadores del rubro.

El crecimiento del sector del e-commerce internacional impulsó la necesidad de contar con mayor espacio de almacenaje. Por este motivo, la sede de Miami funcionará en conjunto con la planta de Pacheco para optimizar la cadena de suministros. El flujo proveniente de China se convirtió en el principal motor de actividad para la división de envíos internacionales.