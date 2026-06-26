Mucho antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas del cine latinoamericano, Ricardo Darín protagonizó una película que pasó casi inadvertida para gran parte del público, pero que hoy vuelve a captar atención gracias a YouTube. Se trata de Perdido por perdido (1993), una producción argentina que puede verse gratis y que muchos consideran una pieza clave en la transformación artística del actor. Ah, y en HD.
La gran película de Ricardo Darín y Enrique Pinti que es un éxito en YouTube y se puede ver gratis en HD
La película se estrenó en 1993, pero mantiene su vigencia intacta. Marcó un giro en la carrera de Ricardo Darín y hoy puede verse completa sin costo en YouTube
Dirigida por Alberto Lecchi, la película llegó en un momento complejo para la industria cinematográfica nacional, pero logró destacarse por una historia sólida, cargada de tensión y con una mirada crítica sobre la realidad económica de la época.
Darín interpreta a Ernesto Vidal, un vendedor viajante que atraviesa una profunda crisis financiera. Agobiado por una hipoteca imposible de afrontar y por la falta de ingresos para sostener su vida junto a Verónica, personaje encarnado por Carolina Papaleo, toma una decisión desesperada: fingir el robo de su automóvil para cobrar el seguro. Sin embargo, el plan rápidamente comienza a complicarse.
La película que ayudó a cambiar la carrera de Darín
Para muchos críticos y seguidores del actor, Perdido por perdido representó un punto de inflexión. La película permitió ver una faceta más compleja de Darín y lo alejó de la imagen de galán televisivo que había dominado gran parte de sus trabajos anteriores.
El elenco también cuenta con figuras destacadas como Enrique Pinti, Ana María Picchio, Jorge Schubert, Fernando Siro, Alberto Segado y la propia Carolina Papaleo.
Más de tres décadas después de su estreno, la película encuentra una nueva vida gracias a YouTube. En un contexto dominado por las plataformas de streaming, hay que reconocer que el sitio se convirtió en una suerte de archivo abierto donde sobreviven producciones argentinas difíciles de encontrar en otros servicios.
Además de ofrecer una actuación clave en la carrera de Darín, Perdido por perdido funciona como una ventana a la Buenos Aires de comienzos de los años 90, atravesada por la incertidumbre económica y los conflictos cotidianos que la película retrata con eficacia.
Para quienes disfrutan del cine argentino o quieren descubrir una etapa menos conocida de Ricardo Darín, esta producción aparece como una oportunidad ideal: una historia muy atrapante, un elenco más que sólido y acceso gratuito a una película que merece ser redescubierta.