La gran película de Ricardo Darín y Enrique Pinti que es un éxito en YouTube y se puede ver gratis en HD

Ricardo Darín y Carolina Papaleo en una escena de "Perdido por perdido". Captura de video.

La película que ayudó a cambiar la carrera de Darín

Para muchos críticos y seguidores del actor, Perdido por perdido representó un punto de inflexión. La película permitió ver una faceta más compleja de Darín y lo alejó de la imagen de galán televisivo que había dominado gran parte de sus trabajos anteriores.

El elenco también cuenta con figuras destacadas como Enrique Pinti, Ana María Picchio, Jorge Schubert, Fernando Siro, Alberto Segado y la propia Carolina Papaleo.

Más de tres décadas después de su estreno, la película encuentra una nueva vida gracias a YouTube. En un contexto dominado por las plataformas de streaming, hay que reconocer que el sitio se convirtió en una suerte de archivo abierto donde sobreviven producciones argentinas difíciles de encontrar en otros servicios.

Además de ofrecer una actuación clave en la carrera de Darín, Perdido por perdido funciona como una ventana a la Buenos Aires de comienzos de los años 90, atravesada por la incertidumbre económica y los conflictos cotidianos que la película retrata con eficacia.

Para quienes disfrutan del cine argentino o quieren descubrir una etapa menos conocida de Ricardo Darín, esta producción aparece como una oportunidad ideal: una historia muy atrapante, un elenco más que sólido y acceso gratuito a una película que merece ser redescubierta.