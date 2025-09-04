Cuándo se celebra el Día del Empleado de Comercio en Mendoza en el 2025.

Cuándo se celebra el Día del Empleado de Comercio en Mendoza en el 2025.

Tras el acuerdo que llevaron adelante el Centro Empleados de Comercio (CEC) y las cámaras empresariales, se definió cuándo se festejará el Día del Empleado de Comercio en Mendoza este año. Desde el 2020 y por la Ley 26.541 se dispuso que la celebración tenga lugar el cuarto lunes de septiembre.

La celebración del Día del Empleado de Comercio, que tiene como fecha oficial el 26 de septiembre, busca que los trabajadores del sector tengan una jornada de descanso (no laborable), por lo que gran parte de los negocios permanecen cerrados.

Dia-del-Empleado-de-Comercio-Mendoza-1

Cuándo se celebra en Mendoza el Día del Empleado de Comercio

El CEC (Centro Empleados de Comercio) emitió en un comunicado de prensa que el Día del Empleado de Comercio se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en Mendoza. Esa jornada no habrá actividad comercial en toda la provincia.

Aunque la fecha oficial es el 26 de septiembre, por el acuerdo homologado (le da fuerza de ley) el feriado del Día del Empleado de Comercio se traslada al cuarto lunes del mes.

Dia-del-Empleado-de-Comercio-Mendoza
Comunicado de prensa del CEC respecto al D&iacute;a del Empleado de Comercio.

Comunicado de prensa del CEC respecto al Día del Empleado de Comercio.

El entendimiento se llevó a cabo en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo entre el Centro Empleados de Comercio (CEC) y las siguientes cámaras empresariales: Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM); Cámara Empresaria; Comercio, Industria, Turismo, y Servicios de Mendoza (CECITYS) y la Federación Económica de Mendoza (FEM).

También se adhieren las cadenas de supermercados, hipermercados, mayoristas, shopping y comercios minoristas de toda la provincia.

La medida regirá en toda la provincia e incluirá comercios del Gran Mendoza, Valle de UCO y zonas Sur y Este.

Temas relacionados:

Te puede interesar