Tras el acuerdo que llevaron adelante el Centro Empleados de Comercio (CEC) y las cámaras empresariales, se definió cuándo se festejará el Día del Empleado de Comercio en Mendoza este año. Desde el 2020 y por la Ley 26.541 se dispuso que la celebración tenga lugar el cuarto lunes de septiembre.
Día del Empleado de Comercio 2025: cuándo se celebra en Mendoza
El Día del Empleado de Comercio del 2025 ya tiene fecha de celebración en Mendoza luego del acuerdo entre el gremio y las cámaras empresariales