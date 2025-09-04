Aunque la fecha oficial es el 26 de septiembre, por el acuerdo homologado (le da fuerza de ley) el feriado del Día del Empleado de Comercio se traslada al cuarto lunes del mes.

Dia-del-Empleado-de-Comercio-Mendoza Comunicado de prensa del CEC respecto al Día del Empleado de Comercio.

El entendimiento se llevó a cabo en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo entre el Centro Empleados de Comercio (CEC) y las siguientes cámaras empresariales: Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM); Cámara Empresaria; Comercio, Industria, Turismo, y Servicios de Mendoza (CECITYS) y la Federación Económica de Mendoza (FEM).

También se adhieren las cadenas de supermercados, hipermercados, mayoristas, shopping y comercios minoristas de toda la provincia.

La medida regirá en toda la provincia e incluirá comercios del Gran Mendoza, Valle de UCO y zonas Sur y Este.