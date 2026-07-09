Una jubilada fue asesinada y su cadáver fue escondido en un lugar insólito: las llaves de gas estaban abiertas

Jubilada asesinada y escondida en Córdoba

Cuando los bomberos llegaron al lugar del crimen, se encontraron con que todas las puertas y accesos estaban completamente cerrados. Para poder ingresar a la casa de la jubilada, debieron forzar una ventana.

Una vez en el interior, no solo confirmaron que las llaves de gas habían sido abiertas intencionalmente, sino que se toparon con la trágica escena.

El asesinato de la jubilada y la investigación

El caso de la jubilada víctima de asesinato, que quedó en manos del fiscal Víctor Chapero, presenta características que desconciertan a los investigadores de Córdoba. Si bien se hallaron manchas de sangre tanto en la habitación donde estaba el cuerpo como en una sala contigua, la casa no presentaba signos de haber sido revuelta.

El mobiliario estaba en su lugar y no había indicios del clásico desorden que dejan los delincuentes al buscar ahorros. Hasta el momento, el único objeto de valor que la Policía no logró encontrar es el teléfono celular de la jubilada.

Aún se aguardan los resultados preliminares de la autopsia para determinar la causa y la data exacta de la muerte, aunque a simple vista los peritos confirmaron que los golpes recibidos en la parte posterior de la cabeza fueron letales.