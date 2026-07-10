El modus operandi del estafador que ofrecía seductores trabajos en el Poder Judicial

El estafador realizaba falsas ofertas de trabajo.

El modus operandi de las estafas

La causa se inició a partir de las denuncias radicadas entre mayo y junio de este año por mujeres que expusieron haber sido engañadas mediante una supuesta oferta de trabajo para desempeñarse como secretarias en el Poder Judicial de Salta.

Con los primeros datos recabados en el expediente se comprobó que el estafador se presentaba como licenciado en Psicología, afirmaba que era trabajador judicial y que el organismo necesitaba cubrir un puesto, por lo que se ofrecía a gestionar el ingreso laboral de las postulantes.

Uno de los puntos que se detectó en la estafa es que “les solicitaba dinero para tramitar certificados de antecedentes, además de requerirles currículum vitae, fotografías tipo carnet, estudios médicos y otra documentación personal para integrar un supuesto legajo”.

Las denunciantes relataron que, tras entregar el dinero y la documentación solicitada, recibían mensajes en los que se reprogramaban reiteradamente entrevistas, exámenes psicotécnicos y estudios preocupacionales. Finalmente, al consultar con las autoridades pertinentes y otros organismos, advirtieron que el puesto ofrecido no existía y que la persona no se desempeñaba como profesional ni trabajaba en el Poder Judicial.

Entre los elementos reunidos durante la investigación se encuentran las denuncias de las damnificadas por las estafas, la documentación aportada por ellas, conversaciones mantenidas a través de WhatsApp, informe del Banco Central de la República Argentina y publicaciones oficiales del Poder Judicial de Salta.