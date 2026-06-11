Traición en la Selección de México: la drástica decisión del entrenador que sacude el debut en el Mundial 2026

En su lugar, el titular para el debut del Mundial 2026 será el portero de las Chivas de México, José Raúl 'Tala' Rangel. Como no puede ser de otra manera, algunos fanáticos reaccionaron con decepción.
La polémica decisión del entrenador Aguirre es tomada como un deja vú para Ochoa. Sucede que, en el año 2010, durante el Mundial de Sudáfrica, el propio Javier 'El Vasco' Aguirre tomó la idéntica y polémica decisión de sentar a un joven Ochoa para darle la portería a Óscar 'El Conejo' Pérez.
Con su inicio como suplente, Ochoa se queda sin la posibilidad de ser el primero en jugar en su sexta copa, que no el primero en jugar en seis Mundiales. Eso solo lo pueden lograr Messi y Cristiano.
Las copas del mundo que ha jugado Ochoa
-
Alemania 2006 (Suplente): con apenas 20 años, acudió como el tercer portero de la Selección Mexicana dirigida por Ricardo La Volpe. No sumó minutos, ya que el titular inamovible fue Oswaldo Sánchez.
-
Sudáfrica 2010 (Suplente): llegaba en gran momento y apuntaba a ser el titular, pero el entrenador Javier Aguirre tomó la polémica decisión de dejarlo en la banca durante todo el torneo para darle la confianza al experimentado Óscar 'El Conejo' Pérez.
-
Brasil 2014 (Titular - Consagración): su debut en la cancha llegó bajo el mando de Miguel Herrera. Fue el torneo de su consagración internacional, especialmente recordado por su legendaria actuación y atajadas imposibles contra Brasil en la fase de grupos para sellar un empate 0-0.
-
Rusia 2018 (Titular - Consolidación): consolidado como la gran figura en el arco bajo la dirección de Juan Carlos Osorio. Volvió a firmar partidos memorables, destacando sus intervenciones clave en la histórica victoria 1-0 contra Alemania en el debut.
-
Qatar 2022 (Titular - Capitán): disputó su tercer mundial consecutivo en la cancha, afianzándose como uno de los líderes del vestuario. A pesar de la temprana eliminación de México en fase de grupos, dejó su sello al detenerle un penal crucial al goleador polaco Robert Lewandowski.