Traición en la Selección de México: la drástica decisión del entrenador que sacude el debut en el Mundial 2026

En su lugar, el titular para el debut del Mundial 2026 será el portero de las Chivas de México, José Raúl 'Tala' Rangel. Como no puede ser de otra manera, algunos fanáticos reaccionaron con decepción.

La polémica decisión del entrenador Aguirre es tomada como un deja vú para Ochoa. Sucede que, en el año 2010, durante el Mundial de Sudáfrica, el propio Javier 'El Vasco' Aguirre tomó la idéntica y polémica decisión de sentar a un joven Ochoa para darle la portería a Óscar 'El Conejo' Pérez.

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Con su inicio como suplente, Ochoa se queda sin la posibilidad de ser el primero en jugar en su sexta copa, que no el primero en jugar en seis Mundiales. Eso solo lo pueden lograr Messi y Cristiano.

Las copas del mundo que ha jugado Ochoa