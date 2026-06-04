Mundial 2026: histórico jugador de la Selección de México definió el rival a vencer

España, el rival a vencer para México en el Mundial 2026

Para el histórico delantero, el escenario ideal de la Copa del Mundo involucra de manera directa a la Selección de España. Sánchez no dudó en confesar que su máximo anhelo para el Mundial 2026 es ver una final inédita entre la Selección de México y el combinado español.

El exjugador del Real Madrid explicó que este enfrentamiento tiene un significado sumamente personal y emocional. Considera a España como su "segunda patria", un país que le otorgó la gloria europea y donde consolidó su estatus de leyenda internacional.

Selección de España.jpg La Selección de España es candidata para Hugo Sánchez.

Tanto es así, que el exjugador declaró que le gustaría que el Mundial 2026 sea conquistado por España si no lo hace la Selección de México.

Más allá de los deseos y el romanticismo futbolístico, el emblemático exgoleador ofreció un análisis táctico sobre lo que necesita el conjunto mexicano para trascender.

Según Hugo Sánchez: qué necesita México para ser protagonista

Sánchez enfatizó de manera urgente que el cuerpo técnico debe priorizar la generación de oportunidades de gol en el último tercio de la cancha. Según el analista, los delanteros actuales cuentan con la calidad necesaria, pero sufren por la falta de generación en el juego.

"Yo espero que en los partidos hayan más ocasiones claras de gol, eso es lo que vengo comentando. Como delantero deseo que hayan más jugadas por banda y que surtiéramos con muchos centros a los delanteros para que puedan mostrarse más", declaró concretamente.