Celebración del Día Internacional del Idioma Chino en el Colegio Congreso

El encuentro reunió a los estudiantes de primaria del Colegio Congreso, alumnos del Instituto Confucio, docentes, familias y miembros de la comunidad mendocina interesados en el idioma y la cultura china.

Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades culturales y recreativas que permitieron a los participantes acercarse de manera vivencial a las tradiciones chinas. Entre ellas, se destacaron presentaciones artísticas como danzas tradicionales, exhibiciones de Tai Chi y Qi Gong, así como propuestas interactivas como caligrafía china, recorte de papel, pintura de máscaras de la ópera de Pekín y juegos tradicionales.

Asimismo, se realizaron competencias culturales que incentivaron la participación activa del público, junto con sorteos de premios y una instancia de cierre con fotografía grupal que permitió consolidar el carácter comunitario del evento.

La propuesta se inscribe en las acciones que impulsa la Universidad de Congreso en materia de internacionalización y vinculación cultural, fortaleciendo el intercambio entre Argentina y la República Popular China, y promoviendo el aprendizaje de su idioma como una herramienta clave en el contexto global actual.

De esta manera, la Universidad reafirma su compromiso con la formación integral, el diálogo intercultural y la generación de espacios que enriquecen la experiencia educativa desde una perspectiva global.