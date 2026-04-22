En el marco del Día Internacional del Idioma Chino, que se conmemora cada 20 de abril por iniciativa de las Naciones Unidas, el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, llevó adelante una jornada especial en el Colegio Congreso, con la participación de autoridades, estudiantes y familias.
Celebración del Día Internacional del Idioma Chino en el Colegio Congreso
El Colegio Congreso celebró el Día Internacional del Idioma Chino con una jornada cultural que resaltó la lengua y tradiciones milenarias
La fecha destaca una de las lenguas más antiguas del mundo, reconociendo su valor cultural, histórico y artístico, así como su relevancia en el escenario global contemporáneo.
La actividad, desarrollada durante la mañana del lunes 20 de abril, contó con la presencia de autoridades de la Universidad de Congreso y del Instituto Confucio, entre ellas la vicerrectora Karen Noval, la directora del Colegio Congreso Mariana Gagliano, y los directores del Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, Mercedes Sola y Chen Xiang.
El encuentro reunió a los estudiantes de primaria del Colegio Congreso, alumnos del Instituto Confucio, docentes, familias y miembros de la comunidad mendocina interesados en el idioma y la cultura china.
Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades culturales y recreativas que permitieron a los participantes acercarse de manera vivencial a las tradiciones chinas. Entre ellas, se destacaron presentaciones artísticas como danzas tradicionales, exhibiciones de Tai Chi y Qi Gong, así como propuestas interactivas como caligrafía china, recorte de papel, pintura de máscaras de la ópera de Pekín y juegos tradicionales.
Asimismo, se realizaron competencias culturales que incentivaron la participación activa del público, junto con sorteos de premios y una instancia de cierre con fotografía grupal que permitió consolidar el carácter comunitario del evento.
La propuesta se inscribe en las acciones que impulsa la Universidad de Congreso en materia de internacionalización y vinculación cultural, fortaleciendo el intercambio entre Argentina y la República Popular China, y promoviendo el aprendizaje de su idioma como una herramienta clave en el contexto global actual.
De esta manera, la Universidad reafirma su compromiso con la formación integral, el diálogo intercultural y la generación de espacios que enriquecen la experiencia educativa desde una perspectiva global.