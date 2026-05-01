La operación militar de Estados Unidos en la región le costó a Washington unos 100.000 millones de dólares. Esta fue la cifra que dio el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbás Araqchí, en su cuenta de X (ex Twitter).
El costo de la guerra: ¿Cuánto gastó Estados Unidos en su enfrentamiento con Irán?
Mientras que el gobierno de Estados Unidos asegura que la guerra costó 25 mil millones de dólares, otras versiones dicen que fue mucho más cara
Araqchí también señaló que el Pentágono le miente a la gente sobre el nivel de gastos de guerra, asegurando que las cifras oficiales están "dibujadas" y que el gasto real es cuatro veces más alto de lo que dicen.
Anteriormente, el canciller había declarado que todas las naciones del mundo y la ONU deberían pedirle cuentas a Estados Unidos e Israel por el ataque contra la República Islámica. Calificó la agresión militar de ambos países contra Irán como un "crimen atroz".
La versión del Pentágono sobre la guerra
Por su parte, el Pentágono informó este miércoles ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que EE. UU. gastó 25.000 millones de dólares en su guerra contra Irán, destinados mayormente a municiones y mantenimiento de equipos.
Sin embargo, los líderes demócratas y varios economistas creen que ese número se queda muy corto. Según ellos, el costo real para la economía estadounidense y para sus 330 millones de habitantes podría escalar hasta una cifra de entre 630.000 millones y un billón (un millón de millones) de dólares.
“El mayor desafío, el mayor adversario al que nos enfrentamos en este momento, son las palabras imprudentes, irresponsables y derrotistas de los demócratas del Congreso y algunos republicanos”, aseguró el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, contra los legisladores que cuestionaron la gestión del presidente estadounidense Donald Trump del conflicto en Oriente Medio.