El costo de la guerra: ¿Cuánto gastó Estados Unidos en su enfrentamiento con Irán?

Anteriormente, el canciller había declarado que todas las naciones del mundo y la ONU deberían pedirle cuentas a Estados Unidos e Israel por el ataque contra la República Islámica. Calificó la agresión militar de ambos países contra Irán como un "crimen atroz".

La versión del Pentágono sobre la guerra

Por su parte, el Pentágono informó este miércoles ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que EE. UU. gastó 25.000 millones de dólares en su guerra contra Irán, destinados mayormente a municiones y mantenimiento de equipos.

Sin embargo, los líderes demócratas y varios economistas creen que ese número se queda muy corto. Según ellos, el costo real para la economía estadounidense y para sus 330 millones de habitantes podría escalar hasta una cifra de entre 630.000 millones y un billón (un millón de millones) de dólares.

secretario hegseth El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el costo de la guerra fue de 25 mil millones de dólares.

“El mayor desafío, el mayor adversario al que nos enfrentamos en este momento, son las palabras imprudentes, irresponsables y derrotistas de los demócratas del Congreso y algunos republicanos”, aseguró el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, contra los legisladores que cuestionaron la gestión del presidente estadounidense Donald Trump del conflicto en Oriente Medio.