Hubo 5 muertes por hantavirus en medio de un repunte nacional de casos

hantavirus, descubrimiento, roedores.jpg El ratón rural es uno de los transmisores del hantavirus.

A principios de este año científicos anunciaron que descubrieron 6 nuevas especies capaces de transmitir el hantavirus, una de las enfermedades más preocupantes en mundo. Estas nuevas especies habitan en áreas donde los tradicionales roedores están ausentes. Este descubrimiento enciende las alarmas, ya que sugiere que la enfermedad podría estar presente en áreas que antes no se consideraban como de riesgo.

Situación epidemiológica de hantavirus en el país

El último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación dio cuenta de la presencia de casos de hantavirosis en distintas regiones del país. Según los datos oficiales, en lo que va del año se registró un aumento del 17% en los contagios respecto de la media del período 2020-2024.

La mayor proporción de casos se concentra en la región Centro —que incluye la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos— con el 70% del total. Le sigue la región Sur, integrada por Neuquén, Río Negro y Chubut, que reúne el 17% de los casos. En tanto, en las regiones del NOA y Cuyo los registros se mantienen dentro de los valores esperados para la temporada 2025-2026.

Situación en Salta

Hasta el 22 de diciembre de 2025, la cartera sanitaria provincial notificó 12 casos positivos distribuidos en los departamentos de Anta (2), Orán (6), San Martín (2), Rosario de Lerma (1) y General Güemes (1).

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, informó que siete pacientes evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica, mientras que se confirmaron cinco fallecimientos asociados a la enfermedad.

Medidas de prevención contra el hantavirus

Las autoridades sanitarias reiteraron una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de contagio:

Mantener las viviendas limpias y libres de objetos en desuso que puedan servir de refugio a roedores.

Sellar rendijas y orificios en paredes, puertas y cañerías.

Ubicar graneros, leña y huertas a no menos de 40 metros de las viviendas.

Ventilar los ambientes cerrados antes de limpiarlos y realizar la limpieza con agua y lavandina, utilizando guantes.

Evitar el contacto con roedores, madrigueras y excretas.

Desmalezar y mantener corto el pasto alrededor de las casas.

Acampar lejos de malezas y basurales y no dormir directamente sobre el suelo.

Disponer la basura en lugares alejados del domicilio o enterrarla adecuadamente cuando no haya recolección.

hantavirus-transmision-logo

La enfermedad y sus síntomas

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave que se transmite principalmente por la inhalación de partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de roedores infectados. También puede producirse por contacto directo con animales vivos o muertos, sus secreciones o, en menor medida, por mordeduras.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con un cuadro gripal e incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea y escalofríos. También pueden presentarse náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En fases más avanzadas, la enfermedad puede derivar en dificultad respiratoria. Ante la aparición de síntomas y antecedentes de exposición en las seis semanas previas, se recomienda concurrir de inmediato a un centro de salud.

Fuentes: Agencia Noticias Argentinas y Ministerio de Salud de la Nación