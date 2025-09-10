Solo para entendidos: cuál es el origen del nombre que lleva la Provincia de Salta y a qué se debe

provincia de salta (1) Salta es una ciudad del norte de Argentina, capital de la provincia homónima.

Su origen proviene de raíces indígenas, pues algunos historiadores sostienen que la palabra proviene del vocablo “Sagta” o “Sakta” del idioma aymara, que significa “hermosa”. Esto se relaciona con la belleza natural de los valles y montañas de la región. Otros aluden al quechua indicando que viene de “salla ta”, que puede traducirse como “piedra erguida” o “lugar de muchas piedras”, en alusión al relieve montañoso.

Sin embargo, una interpretación más "poética" que también se ha popularizado es la idea de que “Salta” quiere decir “la muy hermosa”, reforzando el vínculo de la provincia con su paisaje y cultura.

En este sentido, el sitio COMUNICA, sugiere que el enigma de Salta se despliega entre las palabras indígenas y las sutilezas fonéticas. Hay una posibilidad de que "secta" haya sido transformada en "Salta" por los colonizadores, combinándose con otras teorías que exploran vocablos quechuas. En esta danza de palabras, el lugar emerge como un fusor de culturas, donde las minas y la actividad incásica danzan en las sombras del pasado.

indigenas provincia de salta El nombre Salta es de origen indígena pero su traducción al castellano ha resultado difícil para los lingüistas y sobre su significado exacto se han propuesto las más disímiles teorías.

