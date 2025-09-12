Inicio Judiciales Walter Bento
Megajuicio federal

La defensa de un abogado vinculado a Walter Bento: "La Fiscalía se equivocó mucho y causó daño"

Los abogados defensores de Luis Chato Álvarez, sindicado como parte de la banda del ex juez federal Walter Bento, pidieron su absolución

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
Chato Álvarez

Chato Álvarez, uno de los abogados vinculados a Walter Bento.

Dos días se tomó la defensa de Luis Francisco Álvarez para intentar desvincularlo del juicio que lo acusa como parte de la banda que lideraba el ex juez federal Walter Bento para gestionar el cobro de coimas en Mendoza. Los representantes legales del abogado conocido como Chato solicitaron su absolución en los alegatos.

Según la acusación que sostuvo la Fiscalía Federal en el megajuicio, Luis Chato Álvarez era un hombre importante. Era uno de los miembros de la asociación ilícita y tuvo participaciones esporádicas para obtener algunos de los sobornos. Pero la defensa sostiene todo lo contrario.

Durante el jueves y este viernes, sus representantes legales -Juan Horacio Day y Francisco Diez- buscaron rebatir las pruebas de la Fiscalía y solicitaron que el Tribunal dicte la absolución lisa y llana de su cliente.

Fiscal María Gloria André juicio Walter Bento.jpeg
La defensa de Chato Álvarez criticó a los fiscales del juicio contra Walter Bento.

La defensa de Chato Álvarez criticó a los fiscales del juicio contra Walter Bento.

"La Fiscalía se ha equivocado mucho respecto a él y ha causado muchísimo daño personal", argumentaron en los alegatos del juicio. Ejemplificaron que la ex esposa del Chato Álvarez trabajaba como relatora en la Justicia Federal y la echaron "sólo por ser la esposa de él".

"Entiendo que la acusación ha sido tendenciosa y parcial. No ha visto las pruebas que favorecen a Álvarez y llevaba a pedir la absolución de él", alegaron los abogados en el megajuicio contra Walter Bento.

El abogado Chato Álvarez y su vinculación con Walter Bento

El hombre está acusado como miembro de la asociación ilícita que lideraría el juez Walter Bento. Todos los sobornos en los que habría participado ocurrieron en la famosa Causa del Chino, que condenó a empresarios, transportistas y choferes por millonarios contrabandos de mercadería desde Chile.

Luis Francisco Chato Álvarez.jpg
Según la Fiscalía, Chato Álvarez conseguía coimas para Walter Bento.

Según la Fiscalía, Chato Álvarez conseguía coimas para Walter Bento.

Para la Fiscalía Federal, el asesinado Diego Aliaga -supuesta mano derecha de Walter Bento- era quien ofrecía la libertad de los detenidos a cambio de coimas.

En caso de no prosperar, Chato Álvarez era la alternativa para ir a negociar el cobro de miles de dólares. Su número de teléfono -con característica de Buenos Aires- estaba agendado en el celular de Aliaga y del propio Walter Bento. Incluso con este último tuvo un intercambio de mensajes en la aplicación Telegram que fueron borrados por el juez, por lo que no se puede saber su contenido.

Al Chato Álvarez también lo complican unos mensajes que le envió el presunto contrabandista coimero Daniel Martínez Pinto a Diego Aliaga, donde le decía que "mi vieja le firmó al Chato y no le vamos a fallar. El Chato me dice de firmar una hipoteca pero me parece demasiado. Decile que no me presione más, por favor".

Para la Fiscalía Federal, hacía referencia a la entrega de un departamento en forma de soborno. Incluso, durante el juicio contra Walter Bento se comprobó con los registros del Servicio Penitenciario que Álvarez visitó a Martínez en el penal en 16 ocasiones sin ser su abogado oficial.

Temas relacionados:

Te puede interesar