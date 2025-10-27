Analizan un audio del conductor del auto, antes de la colisión con el micro en Misiones

Casi 24 horas después de la tragedia protagonizada por el conductor de automóvil Ford Focus y un colectivo de la empresa Sol de Norte en el que murieron 9 personas, se difundió un presunto audio que habría sido enviado por el conductor del rodado menor, de quien se infiere que iba a alta velocidad.
La Policía de Misiones analiza un mensaje de voz que habría enviado Rafael Ortiz, quien iba al mando del vehículo menor, minutos antes del impacto.
En el audio se escucha: "Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo". Siempre según la reconstrucción de la prensa local.
Según publica el diario El Territorio, fuentes confirmaron que el celular del conductor fue entregado a la Justicia y será peritado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic). A su vez, se aguardan los resultados del examen de alcoholemia que podrían confirmar o descartar las sospechas de que el hombre manejaba bajo los efectos del alcohol.
Una de las primeras hipótesis indicaban que el accidente en la ruta 14 se produjo por una espesa neblina que afectó la visión del automovilista y del chofer del micro, que llevaba a 50 personas. Este dato sigue siendo considerado por los investigadores.
Las víctimas de la tragedia en Misiones
Cerca del mediodía de este domingo, la Policía y las unidades de rescate lograron confeccionar el listado con las identidades de los fallecidos y las personas heridas.
Las víctimas fatales son: Gabriela Paola García (26), de Oberá; Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón; Katia Bupvilofsky (24), de Oberá; Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) -conductor del Focus-, de Oberá; Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado, Elian Natanael Alvez (25), de El Alcázar; Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado; Enzo León (19), de Eldorado y Brian Hobos (19), de Wanda.
Todos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para las diligencias médico-legales y posterior entrega de los cuerpos a sus familiares. Mientras que, los 29 heridos, de edades que oscilan entre los 5 y los 67 años, fueron atendidos principalmente en los hospitales de Oberá y de Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser derivados posteriormente al hospital Madariaga de Posadas.