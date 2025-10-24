Un conductor borracho quiso escapar de la Policía, pero lo detuvieron y confirmaron la alcoholemia

Un conductor borracho fue detenido en Guaymallén donde intentó escapar de la Policía. Lo persiguieron por algunas cuadras hasta que lo hicieron frenar. El test de alcoholemia confirmó la sospecha, ya que el resultado superó más de 2 veces los 0,5 gramos de alcohol en sangre permitidos por la Ley de Tránsito.
Ocurrió alrededor de la 1.25 de este viernes, cuando un móvil de la Policía patrullaba por calles Colombia y Virgen de las Nieves, de Guaymallén, donde advirtieron que un Citroën Berlingo salió a toda velocidad.
Sin demorarse, los policías salieron detrás del auto por la actitud sospechosa del conductor al intentar escapar al notar su presencia.
Lo persiguieron pocas cuadras, hasta que en calle Paraná lo detuvieron, donde le pidieron al hombre al mando del auto todos los documentos correspondientes.
Los policías pidieron la asistencia de personal de Tránsito de Guaymallén, quienes le realizaron el test de alcoholemia al conductor borracho y confirmaron la sospecha que tenían.
El resultado fue de 1,75 gramos de alcohol en sangre, lo que superó 2 veces lo permitido para conductores particulares por la Ley de Tránsito de Mendoza, que es hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre.
Por este resultado que tuvo el conductor borracho, le aplicaron la multa correspondiente y le secuestraron el auto, por orden del Juzgado Contravencional.