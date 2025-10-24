Un conductor borracho quiso escapar de la Policía, pero lo detuvieron y confirmaron la alcoholemia

Lo persiguieron pocas cuadras, hasta que en calle Paraná lo detuvieron, donde le pidieron al hombre al mando del auto todos los documentos correspondientes.

El conductor borracho había intentado escapar

Los policías pidieron la asistencia de personal de Tránsito de Guaymallén, quienes le realizaron el test de alcoholemia al conductor borracho y confirmaron la sospecha que tenían.

El resultado fue de 1,75 gramos de alcohol en sangre, lo que superó 2 veces lo permitido para conductores particulares por la Ley de Tránsito de Mendoza, que es hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre.

Por este resultado que tuvo el conductor borracho, le aplicaron la multa correspondiente y le secuestraron el auto, por orden del Juzgado Contravencional.