Vuelve la lluvia a Mendoza: qué días de la semana se esperan precipitaciones

Lluvia en Mendoza

Se termina una semana de frente frío en la provincia de Mendoza, las temperaturas comienzan a ascender, pero se esperan posibles lluvias para este fin de semana. Según el pronóstico compartido por MeteoRed este viernes se esperan altas probabilidades de tormentas.

lluvia mendoza Estos días se esperan fuertes lluvias en la provincia.

Le sigue el sábado con un 80% de probabilidades de precipitaciones, además una máxima de una máxima de 21°C y una mínima de 14°C. El domingo se podría esperar un descanso de las fuertes lluvias, con una máxima de 26°C y una mínima de 11°C.