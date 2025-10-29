Vuelve la lluvia a Mendoza: qué días de la semana se esperan precipitaciones

La llegada oficial de la primavera a Mendoza se hace sentir con fuerza en el termómetro provincial. Se comienzan a sentir las temperaturas más elevadas, pero un frente frío afectó a todo el país esta semana y se esperan fuertes lluvias. A continuación te contaremos todos los detalles sobre esta nueva posibilidad, según MeteoRed.
Lluvia en Mendoza
Se termina una semana de frente frío en la provincia de Mendoza, las temperaturas comienzan a ascender, pero se esperan posibles lluvias para este fin de semana. Según el pronóstico compartido por MeteoRed este viernes se esperan altas probabilidades de tormentas.
Le sigue el sábado con un 80% de probabilidades de precipitaciones, además una máxima de una máxima de 21°C y una mínima de 14°C. El domingo se podría esperar un descanso de las fuertes lluvias, con una máxima de 26°C y una mínima de 11°C.
Pero el comienzo de la próxima semana podría venir acompañado de fuertes lluvias. Según MeteoRed el lunes se espera un 30% de probabilidades de lluvia, con una máxima de 29° C y una mínima de 13° C. Finalmente, el martes aumenta a un 50% de probabilidades de precipitaciones, con una máxima de 23°C y una mínima de 11° C.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias
- Evitá actividades al aire libre
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.