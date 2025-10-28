Unidos por la sangre y la delincuencia: hermanos admitieron un robo en una carnicería pero buscan su libertad

Lucas y Jonathan no sólo están unidos por lazos de sangre, sino también por compartir causas judiciales. Los hermanos González Pina están presos desde hace un mes, cuando cometieron un violento robo en una carnicería de Guaymallén. Y si bien admitieron haber sido los autores del asalto, ahora buscan quedar libres bajo una estrategia judicial.
Cerca de las 14 del 24 de septiembre pasado, los empleados de una carnicería ubicada en una de las calles principales del barrio Santa Ana se encontraban a punto de bajar las persianas. Pero en ese momento fueron sorprendidos por 2 ladrones, uno de ellos portando un revólver, que ingresaron al local.
Primero simularon ser clientes pero luego desnudaron sus verdaderas intenciones: "No quiero ninguna carne. ¿Dónde está la plata pulenta?", gritó uno de los asaltantes, mientras su cómplice del robo tomaba un hacha del lugar y reducía a una empleada.
De esta violenta manera lograron que el encargado del lugar les entregue la recaudación de $1.800.000. También manotearon los teléfonos celulares de los presentes, un parlante y 6 kilogramos de carne. Se subieron a un auto VW Gol que habían dejado estacionado afuera y huyeron a toda velocidad, no sin antes advertir a una víctima: "No te levantés del piso hasta dentro de una hora, sino te mato".
Sin embargo, los ladrones no contaban con que uno de los celulares que sustrajeron tenía la ubicación activada. Con este dato, más el rastreo mediante cámaras de seguridad, la Policía logró interceptar el auto en Acceso Norte y Pescadores, en Las Heras. Desde allí se inició una persecución que terminó camino a Lavalle, cuando los malvivientes pincharon una de las cubiertas y fueron detenidos.
A bordo del vehículo estaban Lucas Hernán (33) y Jonathan Exequiel (35) González Pina, el dinero en efectivo, la carne vacuna y los teléfonos celulares sutraídos en el robo. Quedaron totalmente acorralados por las pruebas.
La acusación por el robo
Ambos hermanos fueron imputados por robo agravado por la utilización de arma de fuego y por el uso de arma impropia. Arriesgan una pena de 5 a 15 años de prisión. Su situación es compleja ya que el menor de los hermanos ha tenido condenas anteriores por otros asaltos y el primogénito por causas de violencia de género.
Este martes, la jueza Érica Sánchez le dictó la prisión preventiva. No tuvo mucho que analizar ya que los ladrones declararon en la causa, admitieron haber cometido el robo y hasta les pidieron perdón a las víctimas de la carnicería.
Sin embargo, el abogado defensor sostiene que la calificación legal debe bajar a tentativa ya que fueron atrapados tras el robo y nunca pudieron disponer de los elementos que se llevaron del local comercial en Guaymallén. Sin embargo, este pedido fue rechazado por la jueza quien ordenó que continúen alojados en la cárcel.