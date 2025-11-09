Un motociclista de 80 años falleció en un accidente de tránsito este domingo por la tarde en Tunuyán. Se trata de Juan Santos Caon, quien circulaba por la Ruta Provincial 94, en inmediaciones del restaurante Chacayes, según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad.
Murió un motociclista de 80 años en un accidente en la Ruta 94 en Tunuyán
Juan Santos Caon circulaba en su Honda de 400 cc cuando chocó contra una Ford EcoSport que giraba hacia el restaurante Chacayes. El hecho ocurrió a las 14.50
La tragedia ocurrió alrededor de las 14:50, cuando la conductora de una camioneta Ford EcoSport circulaba por la Ruta 94 en sentido este-oeste. En un momento, activó el indicador de giro para ingresar al restaurante y fue impactada en la parte lateral por una motocicleta Honda de 400 cilindradas que circulaba en sentido contrario, de acuerdo con la información policial.
Hasta el lugar llegó una profesional del centro de salud local quien constató el deceso del conductor de la moto.
Médicos del Servicio de Emergencia Coordinado asistieron a los ocupantes de la camioneta por politraumatismos leves por accidente vial, siendo trasladados al hospital para una mejor atención. En la Ecosport circulaba la conductora, de 42 años, un hombre de 61 y un niño de 5.