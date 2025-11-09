Murió un motociclista de 80 años en un accidente en la Ruta 94 en Tunuyán

La tragedia ocurrió alrededor de las 14:50, cuando la conductora de una camioneta Ford EcoSport circulaba por la Ruta 94 en sentido este-oeste. En un momento, activó el indicador de giro para ingresar al restaurante y fue impactada en la parte lateral por una motocicleta Honda de 400 cilindradas que circulaba en sentido contrario, de acuerdo con la información policial.

accidente tunuyan manzano historico El motociclista falleció en el lugar. Foto: Fact Noticias

Hasta el lugar llegó una profesional del centro de salud local quien constató el deceso del conductor de la moto.