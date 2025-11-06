El titular de PSJ Cobre Mendocino ratificó que si se aprueba la DIA invertirán U$S15 millones en un año

Este jueves es un día clave para el avance del único proyecto minero de explotación de cobre de la provincia, que podría convertirse en el primero en la extracción de ese material en el país. Es que comenzó a discutirse en un plenario de comisiones legislativas la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino, y si eso avanza la minera habrá sorteado el último escollo para comenzar la explotación.
El Ceo de la empresa, Fabián Gregorio, pasó por el programa Séptimo Día y se mostró optimista en que la documentación que les llegará a los legisladores cumple con todas las exigencias de la ley 7722.
"Hemos cumplido con la exigencia de hacer ese relevamiento de las condiciones de suelo, aire, agua, líneas de base 0 y un trabajo que se tradujo en un informe de 4.000 fojas que cumple con las fuertes exigencias de la ley de Mendoza. Allí también está nuestro relacionamiento comunitario en el área de desarrollo del proyecto", precisó Gregorio y evitó opinar si los legisladores mendocinos tienen el bagaje técnico como para evaluar esa Declaración de Impacto Ambiental como lo exige la ley 7722.
Para convencer aún a aquellos que tienen dudas sobre los beneficios económicos y laborales que podría generar PSJ Cobre Mendocino en la provincia, Gregorio apeló a recordar no sólo las inversiones, sino también las contrataciones que tiene previsto hacer esa minera ubicada en Uspallata.
"Esta es una empresa constituida por mendocinos, conocemos a nuestra gente, sabemos de sus capacidades y no necesitamos de una norma que nos obligue a hacer contrataciones locales ni de bienes de servicios ni de personas, pero lo hacemos porque confiamos en que hay talento mendocino para abastecer una mina como esta", remarcó.
Y sumó que además de la inversión de U$S 559 millones de dólares para la construcción de la mina, algo que se ejecutará en los primeros 18 o 24 meses si se avala la DIA, "viene una inversión interesante que rondará los U$S120 millones para que la mina no se detenga, que se traduce todos los años para salarios, servicios y en ese listado hay muchos mendocinos en condiciones de brindarlos".
Puntualizó que si logran la aprobación de la DIA el primer paso es contratar a las empresas de ingeniería que deberían hacer la tarea de factibilización del proyecto, que es dar certeza sobre el recurso geológico, algo que que comenzará en el 2026.
"Estamos tratando de acortar curvas y lo que podría hacerse en 12 meses tal vez se haga en 6 meses. Hay mucho interés de financiamiento internacional para un proyecto como este y vamos a arrancar con la construcción de la mina lo que podría ocurrir en el último trimeste del 2026. En la tarea de factibilidad que es la primera etapa se invertirá unos U$S15 millones en el primer año" y resaltó que después se incrementa significativamente con picos de empleo de 3.9000 personas entre trabajadores directos e indirectos.
Este jueves, pasadas las 10 arrancó en la Legislatura de Mendoza el tratamiento en comisiones de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) correspondientes a PSJ Cobre Mendocino y a otros proyectos de exploración cuprífera en el Distrito Malargüe Occidental.
Según establece la Ley 7.722, es la Legislatura provincial la que debe aprobar la puesta en marcha de los proyectos mineros.
Desde la Cámara de Diputados confirmaron que el debate se desarrollará en sesión plenaria con la participación de las comisiones de LAC, Hacienda y Presupuesto, Asuntos Tributarios, Economía, Energía, Minería e Industrias, Ambiente y Recursos Hídricos, y Derechos y Garantías, Peticiones y Poderes, junto a funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente.