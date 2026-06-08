Patricia Bullrich sorprendió con un video disruptivo y desafiante

Embed - Lanzamiento de Patricia Bullrich

Las tres salidas del laberinto: un desafío directo a la Casa Rosada

La imagen más potente y comentada del montaje es una ilustración creada con Inteligencia Artificial. En ella se ve a Bullrich de espaldas, ingresando a un laberinto que cuenta con tres salidas señalizadas de forma muy clara: Presidencia, Vicepresidencia y Jefatura de Gobierno.

Esta jugada de la actual senadora abre un frente de tormenta en el esquema de Balcarce 50:

La opción presidencial: es leída en los pasillos de la Casa Rosada como una provocación directa a Javier Milei , quien ya ha manifestado públicamente sus intenciones de buscar la reelección en 2027.

es leída en los pasillos de la Casa Rosada como una provocación directa a , quien ya ha manifestado públicamente sus intenciones de buscar la reelección en 2027. Las opciones de Vice o CABA: tampoco caen bien en el entorno presidencial, especialmente en el despacho de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, celosa guardiana del armado electoral libertario y a quien no le agrada que le marquen la cancha de manera unilateral.

El Senado como trinchera y un perfil cada vez más propio

La elección de la banda sonora no es azarosa. Con el “Se dice de mí”, Bullrich busca exhibir que se posiciona más allá del "qué dirán" y de los intentos por encorsetar su peso político. En el video se la muestra en plena actividad en el Senado de la Nación, mostrándose "tal como es" y ratificando que no cederá ante presiones para ser domesticada.

Este lanzamiento encubierto coincide con un evidente levantamiento de perfil de la legisladora, quien en las últimas semanas empezó a marcar sutiles pero firmes diferencias con la conducción del gobierno. Entre esos gestos se anotan algunos cruces implícitos con el entorno del vocero presidencial y, fundamentalmente, su aval en la Cámara Alta al pliego de una candidata a jueza que era resistida por el propio Milei.

Con las cartas sobre la mesa y a paso firme, Patricia Bullrich demostró que planea ser una actora central en el armado del 2027, juegue en el casillero que juegue.