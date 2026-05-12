Dólar hoy en vivo: a cuánto cotiza este martes y a cuánto se venderá mañana miércoles 13 de mayo

Los bancos abrieron la venta de dólares para todo el público en general y lo hicieron a $1.415, luego de que este lunes se hiciera notar una leve baja en el precio de la moneda norteamericana.
En las últimas semanas el dólar se ha mostrado a un precio que ronda los $1.420, con picos en $1.440 y pisos de $1.385, lo que ha sido aprovechado por el Banco Central para comprar más billetes y acumular una mayor reserva.
En tanto, en las cuevas, el dólar blue ha mantenido una brecha con respecto al dólar oficial y esto ha llevado a que muchos miren con atención estos lugares, ya que el valor es más barato, por ahora, que en cualquier banco.
A cuánto se vende el dólar este martes 12 de mayo
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este martes 12 de mayo:
- Banco Nación: $1.415
- Banco Galicia: $1.410
- Banco ICBC: $1.425
- Banco BBVA: $1.427
- Banco Supervielle: $1.420
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.425
- Banco Patagonia: $1.425
- Banco Hipotecario: $1.420
- Banco Santander: $1.420
- Brubank: $1.414
- Banco Credicoop: $1.420
- Banco Macro: $1.425
- Banco Piano: $1.420
- Banco de Comercio: $1.420
En caso de que estos precios sigan siendo los mismos hasta que termine la jornada, también serán los valores del dólar en el inicio de la mañana de este miércoles 13 de mayo.
A cuánto se vende el dólar blue este martes 12 de mayo
Con el dólar a $1.420 en el Banco Nación y en otras entidades bancarias, en las cuevas el dólar blue ya tiene su precio para este martes 12 de mayo.
Según confirmó el sitio DolarHoy, el precio del dólar blue es de $1.405, es decir, que se ubicará a solamente $20 del oficial, lo que también significa un agrandecimiento de la brecha entre ambas monedas, ya que en parte de la semana pasada se había reducido a solamente $5.