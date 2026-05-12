Dólar hoy en vivo: a cuánto cotiza este martes y a cuánto se venderá mañana miércoles 13 de mayo

dolares, compra de dolares

A cuánto se vende el dólar este martes 12 de mayo

Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este martes 12 de mayo:

Banco Nación: $1.415

Banco Galicia: $1.410

Banco ICBC: $1.425

Banco BBVA: $1.427

Banco Supervielle: $1.420

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.425

Banco Patagonia: $1.425

Banco Hipotecario: $1.420

Banco Santander: $1.420

Brubank: $1.414

Banco Credicoop: $1.420

Banco Macro: $1.425

Banco Piano: $1.420

Banco de Comercio: $1.420

En caso de que estos precios sigan siendo los mismos hasta que termine la jornada, también serán los valores del dólar en el inicio de la mañana de este miércoles 13 de mayo.

dolares (2)

A cuánto se vende el dólar blue este martes 12 de mayo

Con el dólar a $1.420 en el Banco Nación y en otras entidades bancarias, en las cuevas el dólar blue ya tiene su precio para este martes 12 de mayo.

Según confirmó el sitio DolarHoy, el precio del dólar blue es de $1.405, es decir, que se ubicará a solamente $20 del oficial, lo que también significa un agrandecimiento de la brecha entre ambas monedas, ya que en parte de la semana pasada se había reducido a solamente $5.