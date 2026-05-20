Seguridad creó mesa para blindar los proyectos del RIGI ante el narcotráfico y las mafias

monteoliva La resolución de Monteoliva prevé agilizar los tiempos de respuesta ante denuncias por actividades sospechosas en las cercanías de los yacimientos o plantas industriales.

La resolución argumentó que estas prácticas ilícitas tienen el potencial de impactar negativamente tanto en la integridad de las obras como en la estabilidad institucional. El monitoreo constante se aplicará prioritariamente sobre los nodos logísticos, las rutas de transporte esenciales como la Ruta 7 y la Ruta 40, y los enclaves geográficos donde se radiquen los capitales financieros.

El diseño del espacio prevé la participación de distintas fuerzas federales de seguridad, las cuales compartirán datos de inteligencia criminal para trazar diagnósticos sobre eventuales extorsiones o filtraciones de activos.

El andamiaje de la medida se apoya en dos estructuras operativas ya existentes dentro de la órbita de Seguridad. Se trata del Centro Regional de Inteligencia Criminal y de la Unidad Antimafia, dependencias encargadas de procesar la información estratégica disponible en cada territorio afectado.

La convocatoria general y la moderación de los encuentros programados estarán a cargo de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada. Este enlace administrativo buscará unificar los criterios de las fuerzas de seguridad ante escenarios de conflictividad delictiva o amenazas directas al patrimonio.

Por otra parte, se contempla que las corporaciones privadas que adhieran al programa de incentivos mantengan canales ágiles para reportar anomalías operativas. El mecanismo prevé agilizar los tiempos de respuesta ante denuncias por actividades sospechosas en las cercanías de los yacimientos o plantas industriales.

Expansión geográfica de las iniciativas del RIGI

La urgencia en la implementación de este protocolo de control se vincula directamente a la expansión geográfica de las iniciativas aprobadas en el país. Tras la ampliación de plazos dispuesta por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía detalló una nómina con múltiples proyectos en fases de evaluación y ejecución efectiva.

El mapa de los emprendimientos abarca actividades vinculadas a la minería, la energía y la infraestructura en regiones clave como San Juan, Catamarca, Salta, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y Mendoza. En la Zona Norte y la Zona Este de nuestra Provincia, el interés por reactivar proyectos metalíferos y de energías renovables aceleró la necesidad de contar con estas garantías de control, especialmente para asegurar el transporte de insumos hacia el paso internacional Cristo Redentor.

El volumen económico de las propuestas justificó un despliegue preventivo específico para evitar la radicación de organizaciones que usufructúen la logística productiva. Fuentes oficiales confirmaron que se buscará articular acciones conjuntas con las justicias provinciales. El objetivo final apunta a blindar las cadenas de valor locales frente a la posibilidad de que el dinero ilícito intente penetrar en el circuito formal a través de proveedores o subcontratistas vinculados a los grandes desarrollos.