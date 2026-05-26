Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en poner en marcha un registro oficial para autos antiguos de colección y ya entregó las primeras patentes y obleas habilitantes para autos históricos.
Mendoza creó un registro para autos antiguos y ya entregó las primeras patentes especiales
La provincia ya identifica autos históricos y de colección. Los propietarios podrán circular sin modificar las características originales de los vehículos
La presentación se hizo en el Cerro de la Gloria, durante una actividad organizada junto a la Asociación de Automóviles Antiguos de Mendoza. Allí estuvo presente la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien encabezó la entrega de las primeras patentes y obleas oficiales para los vehículos incorporados al nuevo registro provincial. En esta primera etapa, 17 autos iniciaron el proceso para sumarse al sistema.
La novedad apunta principalmente a resolver un viejo reclamo de coleccionistas y restauradores. Hasta ahora, muchos propietarios de autos antiguos debían adaptar partes para cumplir con exigencias de circulación actuales, aun cuando eso alterara el valor histórico de las unidades.
Según explicaron desde la asociación mendocina, el nuevo esquema permite preservar los autos tal como fueron concebidos originalmente y, al mismo tiempo, darles un marco legal para circular.
Cómo funcionará el registro de autos antiguos
Para ingresar al registro, cada vehículo debe atravesar una evaluación técnica y administrativa. La revisión queda a cargo de una comisión integrada por especialistas de la Asociación de Automóviles Antiguos de Mendoza, personal de Seguridad Vial y efectivos de la División Sustracción Automotores.
El objetivo es determinar qué unidades pueden ser consideradas vehículos históricos de colección y garantizar también la trazabilidad de cada automóvil.
El sistema quedó reglamentado a través del Decreto 2971/23, que establece las condiciones de incorporación y el funcionamiento del registro provincial.
Además de las obleas identificatorias, Mendoza avanzará con un registro físico y digital específico para este tipo de vehículos.
Autos que cuentan parte de la historia mendocina
La Asociación de Automóviles Antiguos de Mendoza funciona desde 1984 y reúne a coleccionistas de distintos departamentos de la provincia.
Con el paso de los años, la entidad ganó reconocimiento no solo por la conservación de vehículos históricos, sino también por su participación en actividades culturales y eventos vinculados a la historia provincial.
Incluso, la asociación fue reconocida como museo itinerante por el valor patrimonial de muchos de los autos que forman parte de sus recorridos y exhibiciones públicas.