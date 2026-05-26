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Iniciativa estatal

Mendoza creó un registro para autos antiguos y ya entregó las primeras patentes especiales

La provincia ya identifica autos históricos y de colección. Los propietarios podrán circular sin modificar las características originales de los vehículos

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus y los miembros de la Asociación de Autos Antiguos de Mendoza, en el Cerro de la Gloria, en el acto de enrega de las obleas que indican que pertenecen al Registro.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus y los miembros de la Asociación de Autos Antiguos de Mendoza, en el Cerro de la Gloria, en el acto de enrega de las obleas que indican que pertenecen al Registro.

Foto: Ministerio de Seguridad

Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en poner en marcha un registro oficial para autos antiguos de colección y ya entregó las primeras patentes y obleas habilitantes para autos históricos.

La presentación se hizo en el Cerro de la Gloria, durante una actividad organizada junto a la Asociación de Automóviles Antiguos de Mendoza. Allí estuvo presente la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien encabezó la entrega de las primeras patentes y obleas oficiales para los vehículos incorporados al nuevo registro provincial. En esta primera etapa, 17 autos iniciaron el proceso para sumarse al sistema.

La novedad apunta principalmente a resolver un viejo reclamo de coleccionistas y restauradores. Hasta ahora, muchos propietarios de autos antiguos debían adaptar partes para cumplir con exigencias de circulación actuales, aun cuando eso alterara el valor histórico de las unidades.

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La provincia controlará a los dueños de actos antiguos que existan en la provincia para que ingresen al registro.

La provincia controlará a los dueños de actos antiguos que existan en la provincia para que ingresen al registro.

Según explicaron desde la asociación mendocina, el nuevo esquema permite preservar los autos tal como fueron concebidos originalmente y, al mismo tiempo, darles un marco legal para circular.

Cómo funcionará el registro de autos antiguos

Para ingresar al registro, cada vehículo debe atravesar una evaluación técnica y administrativa. La revisión queda a cargo de una comisión integrada por especialistas de la Asociación de Automóviles Antiguos de Mendoza, personal de Seguridad Vial y efectivos de la División Sustracción Automotores.

El objetivo es determinar qué unidades pueden ser consideradas vehículos históricos de colección y garantizar también la trazabilidad de cada automóvil.

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La ministra de Seguridad, Mercedes Rus y los miembros de la Asociaci&oacute;n de Autos Antiguos de Mendoza, en el Cerro de la Gloria, en el acto de entrega de las obleas que indican que pertenecen al Registro.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus y los miembros de la Asociación de Autos Antiguos de Mendoza, en el Cerro de la Gloria, en el acto de entrega de las obleas que indican que pertenecen al Registro.

El sistema quedó reglamentado a través del Decreto 2971/23, que establece las condiciones de incorporación y el funcionamiento del registro provincial.

Además de las obleas identificatorias, Mendoza avanzará con un registro físico y digital específico para este tipo de vehículos.

Autos que cuentan parte de la historia mendocina

La Asociación de Automóviles Antiguos de Mendoza funciona desde 1984 y reúne a coleccionistas de distintos departamentos de la provincia.

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La Asociaci&oacute;n de Autom&oacute;viles Antiguos de Mendoza funciona desde 1984.

La Asociación de Automóviles Antiguos de Mendoza funciona desde 1984.

Con el paso de los años, la entidad ganó reconocimiento no solo por la conservación de vehículos históricos, sino también por su participación en actividades culturales y eventos vinculados a la historia provincial.

Incluso, la asociación fue reconocida como museo itinerante por el valor patrimonial de muchos de los autos que forman parte de sus recorridos y exhibiciones públicas.

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