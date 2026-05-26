Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente de 15 años

Respecto de sus gustos e intereses comenta que se identifica con dos maneras de vestirse, "ropa deportiva o aesthetic", y con los piercings. Le gusta cocinar sobre todo comida dulce, comenta que si dispone de los ingredientes tiene mucha memoria para repetir recetas aprendidas de su familia de origen, como la de las facturas.

En cuanto a los deportes prefiere el voley pero adhiere a las demás disciplinas, tanto verlas como jugarlas. Como gusto musical elige escuchar cuarteto y reggaeton "viejo", aunque comenta que puede escuchar cualquier música que suene en el lugar en el que se encuentre. Cuando se piensa a futuro se imagina entrando al ejército, haciendo allí la carrera de infantería, o estudiando medicina forense.

Además, pensando en ser parte de una nueva familia, desearía que sus integrantes sean chistosos, como ella, cariñosos, que la escuchen, que quieran ver series y cocinar juntos. Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia puedencomunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al tel: 2616799541.