Mendocinos tienen acceso a un "Manso Menú" de hasta $30.000 en restaurantes de toda la provincia

La oferta es diversa y se divide en distintas categorías, como Restaurantes familiares, Bodegas&Enoturismo, Comida Rápida, Restautantes Gourmet, Bares y Cervecerías.

Distintos menús ofrecen una diversidad de locales, desde restaurantes familiares y bares, hasta gastronomía gourmet. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Gastronomía para todos los gustos (y bolsillos)

Entre las jurisdicciones con más restaurantes adheridos está Ciudad, con 29, seguida por Luján (13), Maipú (11) y Godoy Cruz y San Rafael con 10 y 8 respectivamente. Y se reparten entre el área urbana y cascos céntricos hasta el pedemonte y la alta montaña.

Gabriela Testa, titular del Emetur (Ente Mendoza Turismo), destacó la iniciativa que cuenta con apoyo de su área.

"Entre tanto debate sobre la competitividad de la gastronomía mendocina, un centenar de empresarios responden a través de "Manso menú" con ofertas para todos los gustos y bolsillos", señaló la funcionaria.

Además, Testa resaltó que se trata de una propuesta también para turistas.