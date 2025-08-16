Inicio Economía menú
Para turistas y locales

Mendocinos tienen acceso a un "Manso Menú" de hasta $30.000 en restaurantes de toda la provincia

"Manso Menú" es la propuesta que arrancó este viernes y también incluye a turistas. Con apoyo del Emetur, adhieren casi 100 restaurantes hasta fin de setiembre

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores
Los mendocinos y turistas pueden disfrutar de un menú a precios promocionales

Los mendocinos y turistas pueden disfrutar de un menú a precios promocionales, en el programa Manso Menú.

Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Con el apoyo del Gobierno, el sector gastronómico lanzó menúes de hasta $30.000 para que mendocinos y turistas disfruten de buena gastronomía a precios accesibles. Un grupo de restaurantes, con aval del Emetur (Ente Mendoza Turismo), impulsan la iniciativa para recuperar un consumo alicaído.

"Manso Menú" se llama de la propuesta a la que ya adhirieron alrededor de 100 emprendimientos gastronómicos de toda la provincia, que se lanzó este viernes 15 y seguirá hasta el 30 de septiembre inclusive.

Quienes quieran reservar en cualquiera de los locales adheridos pueden ver el listado en la web del Emetur. Y para saber si hay disponibilidad hay que contactar directamente al prestador elegido.

La oferta es diversa y se divide en distintas categorías, como Restaurantes familiares, Bodegas&Enoturismo, Comida Rápida, Restautantes Gourmet, Bares y Cervecerías.

Bares - Resto - Restaurantes - Patios Cerveceros (9).jpg
Distintos menús ofrecen una diversidad de locales, desde restaurantes familiares y bares, hasta gastronomía gourmet.

Distintos menús ofrecen una diversidad de locales, desde restaurantes familiares y bares, hasta gastronomía gourmet.

Gastronomía para todos los gustos (y bolsillos)

Entre las jurisdicciones con más restaurantes adheridos está Ciudad, con 29, seguida por Luján (13), Maipú (11) y Godoy Cruz y San Rafael con 10 y 8 respectivamente. Y se reparten entre el área urbana y cascos céntricos hasta el pedemonte y la alta montaña.

Gabriela Testa, titular del Emetur (Ente Mendoza Turismo), destacó la iniciativa que cuenta con apoyo de su área.

"Entre tanto debate sobre la competitividad de la gastronomía mendocina, un centenar de empresarios responden a través de "Manso menú" con ofertas para todos los gustos y bolsillos", señaló la funcionaria.

Además, Testa resaltó que se trata de una propuesta también para turistas.

Temas relacionados:

Te puede interesar