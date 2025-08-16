Con el apoyo del Gobierno, el sector gastronómico lanzó menúes de hasta $30.000 para que mendocinos y turistas disfruten de buena gastronomía a precios accesibles. Un grupo de restaurantes, con aval del Emetur (Ente Mendoza Turismo), impulsan la iniciativa para recuperar un consumo alicaído.
Mendocinos tienen acceso a un "Manso Menú" de hasta $30.000 en restaurantes de toda la provincia
"Manso Menú" es la propuesta que arrancó este viernes y también incluye a turistas. Con apoyo del Emetur, adhieren casi 100 restaurantes hasta fin de setiembre