Las acequias mendocinas: un sistema "alienígena" para los turistas y únicas en el mundo

La acequia es parte del ADN mendocino. Calle, cordón, acequia y vereda, algo normal para cualquier mendocino que fue a comprar tortitas raspadas. Sin embargo, no es algo habitual para los visitantes. Aunque sí son habituales los porrazos de los turistas que, al cruzar la calle, olvidan su existencia y dan un paso hacia adelante confiados plenamente y encuentran estabilidad un metro más debajo de lo calculado.

Pese a ser admiradas por momentos e insultadas por otros, no todas las personas saben exactamente su funcionalidad. Básicamente las acequias son canales prolongados que atraviesan toda la ciudad de Mendoza, hacia la zona rural y toman el agua de deshielo.

acequia mendocina Las famosas acequias mendocinas, cuna de miles de historias y en particular de "cuidado, no te vayas a caer a la acequia".

Sin esta creación huarpe preexistente a la llegada de los conquistadores españoles a mediados del siglo XVI, la agricultura y el verde que caracteriza la ciudad serían prácticamente imposibles. Gracias a ellas, el agua de montaña se distribuye para que miles de hectáreas con vides, fincas y frutales prosperen donde, de otro modo, solo habría desierto.

Durante más de trescientos años las acequias tuvieron esas funciones, proveer en un primer momento agua potable a las casas de la joven ciudad y también para el riego de patios y huertas familiares. Sin embargo, a partir de 1872 se rediseñó el sistema, proponiéndose el método actual de cunetas paralelas a la calzada.

A diferencia de otros lugares donde sistemas similares desaparecieron con la urbanización, en Mendoza y en otras provincias como San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta, las acequias siguen vigentes y funcionales, aunque ahora en vez de corrientes de agua, tristemente se suelen ver rebalsadas culpa de la basura, desperdicios y residuos que la misma gente tira en ellas, como un contenedor de basura.

Origen del nombre "Acequia"

La palabra acequia es de origen árabe ssáquya, que a su vez deriva del árabe clásico as-saqiya que significa "la que da de beber" o "irrigadora". Proviene del verbo saqà, que significa "dar de beber" o "regar".