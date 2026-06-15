El fin de semana largo trajo más de 51.000 turistas a Mendoza con un impacto económico de $11.200 millones

aeropuerto llegada turistas El turismo durante este fin de semana largo movió $11.206 millones, según datos del Gobierno.

El feriado, incorporado al calendario nacional en 2016 para conmemorar el fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, permitió un descanso extendido entre el viernes 13 y el lunes 15 de junio.

Dentro de los turistas que llegaron hay brasileños

El informe también destaca que, además del turismo nacional, durante estos días ingresaron visitantes extranjeros, principalmente provenientes de Brasil, una tendencia que suele repetirse en la provincia durante los fines de semana largos.

En cuanto a las actividades, la oferta turística estuvo marcada por propuestas enogastronómicas, eventos culturales y las primeras experiencias vinculadas con la nieve.

Entre ellas sobresalió la apertura de temporada en Los Puquios, mientras que Los Penitentes y Real del Pehuenche ofrecieron alternativas recreativas para quienes buscaban disfrutar del paisaje invernal.

turismo mendoza Turistas pudieron disfrutar de actividades culturales en la provincia.

El movimiento turístico coincidió además con el lanzamiento de "Mansa Pasión", una iniciativa del Emetur vinculada con Mundial de fútbol que propone un prode online con premios en experiencias turísticas en distintos puntos de Mendoza y la instalación de espacios para seguir los partidos.

Durante el fin de semana también se desarrolló en Lavalle una nueva edición del Festival Provincial del Envero, que reunió actividades técnicas, degustaciones, propuestas gastronómicas y espectáculos vinculados con la producción olivícola y el aceite de oliva virgen extra.

Con el cierre de este feriado, el próximo descanso nacional será el 20 de junio, Día de la Bandera. Al caer en sábado y ser una fecha inamovible, no generará un nuevo fin de semana largo, aunque se espera movimiento por las celebraciones del Día del Padre y los viajes de cercanía.