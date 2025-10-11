marilyn bergeron desaparecida 2 La desaparición ocurrida en 2008 continúa siendo un misterio.

La desaparición en Canadá

Desde diciembre de 2007, la vida de una estudiante independiente y aspiracional comenzó a cambiar. La joven comenzó a actuar de forma errática: deprimida, ansiosa, con llantos repentinos.

Cuando su madre le preguntó si debía dinero o se involucraba con drogas, lo negó. Un amigo de Montreal reveló que, en los 2 meses previos a su desaparición, ella se había vuelto reclusa y temerosa. "Le pregunté si la violaron o vio un crimen. Dijo que era 'peor' que eso, pero no lo explicó", contó.

A principios de 2008, Marilyn Bergeron huyó de Montreal donde vivía sola y volvió a la casa de sus padres. El 17 de febrero salió en horas de la mañana. Nadie imaginó que sería la última vez que la verían en persona.

La búsqueda comenzó esa misma noche. La familia alertó a la policía de Canadá que clasificó el caso como "desaparición voluntaria". Pero las pistas surgieron pronto. Una cámara de seguridad en un cajero automático la filmó intentando retirar 200 dólares.

marilyn bergeron desaparecida La última imagen de la chica desaparecida en un cajero automático.

La imagen es escalofriante: la joven teclea el PIN con manos temblorosas, pero gira la cabeza bruscamente hacia atrás, como si sintiera una presencia amenazante. Sus ojos, vidriosos, reflejan pánico puro.

Casi 5 horas después, Marilyn Bergeron pagó con tarjeta de crédito un café 20 kilómetros al sur. Esa fue su última transacción registrada. Su teléfono celular y su presencia se apagó para siempre.

A lo largo de los años, las pistas han sido un goteo frustrante. En 2017, un amigo de Montreal confirmó su creciente paranoia. En 2018, con motivo del décimo aniversario de la desaparición, los Bergeron ofrecieron 30.000 dólares de recompensa. Pero nunca funcionó como explicación y el misterio sigue abierto.