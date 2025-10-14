Sacaron a una pareja en situación de calle que se había instalado en un búnker bajo tierra en Luján

Detalló que la pareja "está acompañada desde el área de Emergencia de Contingencias y Promoción de la Comunidad. Es una pareja que acompañamos hace tiempo con diferentes recursos, no solamente nosotros sino también la provincia y la Dirección Provincial de Discapacidad con diferentes recursos y dispositivos".

situación de calle azcuenaga y acceso sur lujan 3 El lugar donde se instaló la pareja en situación de calle está ubicado en calle Azcuénaga y Acceso Sur, de Luján. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

La pareja en situación de calle se niega a la asistencia

La situación es compleja debido a varios factores. Explicaron que tienen adicciones y consumo problemático de drogas, la mujer ya denunció al menos una vez a su pareja por violencia de género, y durante un tiempo ella estuvo en un refugio del que se fue voluntariamente en la mañana de este lunes.

"Ellos adoptaron la no adherencia a todos estos dispositivos que se le ofrecieron, de los cuales muchos todavía están vigentes. Ellos decidieron instalarse en esta zona que consideramos que es peligroso para su integridad física", explicó Soledad Bonavia.

situación de calle azcuenaga y acceso sur lujan 4 La pareja en situación de calle también tenían un perro que fue rescatado. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Agregó que el refugio del que se fue esta mañana, sigue disponible para que la mujer regrese. Además de evacuar de allí a la pareja en situación de calle, también rescataron a un perro que estaba atado a un árbol y que sería de ellos: "Hablamos con personal de zoonosis y ellos lo van a recibir".