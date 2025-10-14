Personal de Desarrollo Social de Luján, junto con la Policía y Vialidad Provincial sacaron a una pareja en situación de calle que se había instalado en una especie de búnker ubicado a metros del rulo de calle Azcuénaga con el Acceso Sur. Fueron evacuados debido a que corrían peligro en ese lugar. Aseguraron que hace tiempo son auxiliados, pero se niegan a la asistencia.
Sacaron a una pareja en situación de calle que se había instalado en un búnker bajo tierra en Luján
Una pareja en situación de calle se había instalado en un búnker que fue usado hace muchos años para medir los sismos. Luego de evacuarla taparon el ingreso
El operativo fue en la mañana de este lunes, en las inmediaciones de calle Azcuénaga y Acceso Sur, de Luján. Soledad Bonavia, directora de Desarrollo Social del municipio explicó que se trata de una pareja que es abordada hace tiempo tanto por ellos como por la provincia.
"Por el peligro que significa para la integridad física de cualquier persona que viva bajo tierra en un lugar que no es apto para habitación, consideramos que es un riesgo para estas personas", expresó la funcionaria de Luján a Radio Nihuil.
Detalló que la pareja "está acompañada desde el área de Emergencia de Contingencias y Promoción de la Comunidad. Es una pareja que acompañamos hace tiempo con diferentes recursos, no solamente nosotros sino también la provincia y la Dirección Provincial de Discapacidad con diferentes recursos y dispositivos".
La pareja en situación de calle se niega a la asistencia
La situación es compleja debido a varios factores. Explicaron que tienen adicciones y consumo problemático de drogas, la mujer ya denunció al menos una vez a su pareja por violencia de género, y durante un tiempo ella estuvo en un refugio del que se fue voluntariamente en la mañana de este lunes.
"Ellos adoptaron la no adherencia a todos estos dispositivos que se le ofrecieron, de los cuales muchos todavía están vigentes. Ellos decidieron instalarse en esta zona que consideramos que es peligroso para su integridad física", explicó Soledad Bonavia.
Agregó que el refugio del que se fue esta mañana, sigue disponible para que la mujer regrese. Además de evacuar de allí a la pareja en situación de calle, también rescataron a un perro que estaba atado a un árbol y que sería de ellos: "Hablamos con personal de zoonosis y ellos lo van a recibir".