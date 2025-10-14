El calvario familiar por el que un joven zafó de la perpetua tras cometer el crimen de su padre

Guillermo Armendariz padre.jpg Guillermo Armendariz, la víctima fatal del crimen en Guaymallén.

La condena por el crimen de su padre

Este martes, fue condenado en un juicio abreviado. El fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello y el defensor oficial Víctor Banco acordaron que el caso sea tratado con circunstancias extraordinarias de atenuación, por lo que la pena se bajó de prisión perpetua a 10 años de prisión, tal como lo dictó el juez Leonardo Camacho.

¿Cuáles fueron esas circunstancias? En el expediente quedó reconstruido que Agustín Armendariz vivía inmerso en un complejo contexto familiar que lo motivó a cometer el crimen de su padre. Por un lado, el progenitor era bastante particular: atravesaba una depresión endógena que lo hacía tener conductas atípicas como por ejemplo orinar las paredes de la casa o robar elementos de cualquier lugar donde iban.

En la investigación se reconstruyó que también obligaba a su hijo Agustín Armendariz a vender ciertos elementos, entre ellos un arma de fuego que el joven publicó en Facebook y por ese motivo terminó detenido y condenado a casi 3 años de prisión en suspenso.

Guillermo Armendariz crimen.jpg Agustín Armendariz fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de su padre.

Además de ese hostigamiento, el padre de familia no hacía absolutamente nada para colaborar con la situación de una de sus hijas, quien está diagnosticada con síndrome de Down y leucemia. Incluso el día del crimen, miembros de la familia le pidieron a Guillermo Armendariz que fuera a buscar a la chica hasta la parada del micro y el hombre se negó y contestó con insultos. Fue la gota que rebalsó el vaso.

El crimen en Guaymallén

En la noche del 4 de diciembre pasado, la familia Armendariz se encontraba en su casa ubicada en el barrio Pehuén de Guaymallén. Según declararon la madre y una de sus hijas, se encontraban en la cocina tomando mates y cociendo un vestido. En el lugar también estaba otro de los hijos, Agustín, quien en un momento salió hacia el patio para fumar un cigarrillo. Estuvo cerca de 10 minutos en el exterior, cuando ingresó y le advirtió a su madre que "el papi se cayó del techo".

Las mujeres salieron al patio y efectivamente se encontraron con Guillermo Armendariz agonizando en el suelo. Para cuando llegó personal policial y de ambulancia, detectaron que ya estaba sin vida aunque a simple vista las lesiones que presentaba no correspondían con una caída de altura, ya que presentaba golpes en la zona frontal del rostro pero también en la nuca.

En el lugar del crimen se encontró una pala con una mancha de sangre de la víctima fatal en la punta y rastros de ADN de Agustín Armendariz en el mango de agarre. Fue una de las pruebas que terminó sentenciando su suerte.