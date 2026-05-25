Quién es el hombre que murió en pleno partido: la tragedia que sacudió Lavalle y al fútbol amateur

Ante la mirada atónita de compañeros, rivales y ocasionales espectadores, quiénes compartían la cancha con él dejaron de lado cualquier rivalidad deportiva y se unieron en el desesperado intento de socorrerlo, buscando mantenerlo con vida mientras aguardaban la llegada de ayuda médica.

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Tragedia en Lavalle: quién era el hombre que murió en pleno partido

Luego de confirmarse el peor de los finales, que se dio a conocer la identidad de la víctima. El hombre que falleció era Ramón Fernández, un respetado ex comisario general retirado de la Policía de Mendoza.

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Su inesperada partida generó un profundo y sincero pesar no solo entre sus seres queridos, sino también en el seno de la fuerza de seguridad de la provincia y en toda la comunidad que lo apreciaba.

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Cómo ocurrió la tragedia en Lavalle

De acuerdo con la información policial preliminar, la tragedia se desencadenó el sábado pasadas las 17.30 horas de este último sábado en las instalaciones deportivas del Club Las Violetas, ubicadas en el departamento de Lavalle. En plena disputa del partido amateur, Ramón Fernández comenzó a sentirse mal, sufrió una severa descompensación y se desplomó.

Inmediatamente, un llamado al número de emergencias 911 alertó sobre la gravedad del cuadro. Mientras tanto, varios de los presentes comenzaron a practicarle intensas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un esfuerzo por estabilizarlo.

Al notar que el hombre lograba reaccionar levemente por escasos segundos, sus compañeros decidieron actuar con rapidez: lo subieron a una camioneta particular con la urgencia de trasladarlo hacia un hospital.

Durante ese tenso trayecto, precisamente en la intersección de las calles Dorrego y La Solita, el vehículo particular logró interceptar a una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que había sido despachada para la emergencia.

Los profesionales médicos tomaron el control de la situación y retomaron las maniobras de RCP a bordo de la unidad sanitaria, debido al estado sumamente delicado que presentaba el ex funcionario policial.

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Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo realizado primero por sus compañeros de cancha y luego por el personal médico capacitado, el cuerpo de Fernández no resistió el evento cardíaco y se terminó constatando su lamentable deceso minutos después.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial y judicial correspondiente, cerrando con profundo luto una tarde que había comenzado como una simple fiesta del fútbol amateur.