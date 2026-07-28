El accidente ocurrió el 8 de diciembre de 2018, cerca de las 11:30, sobre la Ruta 6 -cerca del cruce con la Ruta 22- en General Roca, Río Negro. La víctima circulaba en bicicleta hacia el norte, con casco y de manera reglamentaria, cuando fue embestida desde atrás por un Ford Ka conducido por otra mujer. Tras el choque, fue trasladada de urgencia al Hospital Francisco López Lima y posteriormente atendida en una clínica privada. Esta semana la Justicia de Río Negro determinó que la ciclista cobre $55 millones.
Una ciclista fue embestida de atrás en la ruta y será indemnizada con $55 millones
La Justicia de General Roca condenó a una automovilista y a su aseguradora a pagar una indemnización de $55 millones a una ciclista que fue atropellada en 2018
Durante el proceso, la defensa del automóvil conducido por una mujer cuyo nombre bo trascendió sostuvo que la ciclista realizó un giro imprevisto e imprudente hacia el centro del carril mientras era sobrepasada. Sin embargo, la pericia accidentológica y el informe del Cuerpo de Seguridad Vial respaldaron la versión de la víctima. El juez concluyó que la responsabilidad fue exclusiva de la conductora al no acreditarse ninguna maniobra indebida por parte de la ciclista, aplicando el principio del "riesgo creado", un principio de la ley que dice que quien usa cosas peligrosas o hace tareas que pueden dañar a otros, debe pagar por el daño que pase, sin importar si tuvo la culpa o si se portó con cuidado.
Esto lleva a preguntarse a muchos conductores cuál es la distancia que se debe dejar para sobrepasar a una bicicleta, de acuerdo con los que dice la Ley de tránsito.
Monto y detalles de la condena
Las evaluaciones médicas y psicológicas determinaron una incapacidad psicofísica total permanente del 13,6% (derivada de un traumatismo de cráneo leve, luxación acromioclavicular izquierda y escoriaciones) más un 10% de incapacidad por secuelas emocionales.
El monto fijado por la Justicia se desglosa en:
- Incapacidad (daño físico): $48.078.643,28
- Daño moral: $7.000.000
- Tratamiento psicológico: $110.000
- Gastos médicos y traslados: $5.000
Los reclamos por vestimenta, arreglo de la bicicleta y tratamientos futuros fueron rechazados por falta de pruebas. La sentencia extendió la condena a la compañía de seguros hasta el límite de la póliza vigente, dispuso la capitalización de intereses y fijó las costas del juicio, abogados y peritos a cargo de la parte demandada.