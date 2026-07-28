Una ciclista fue embestida de atrás en la ruta y será indemnizada con $55 millones

Monto y detalles de la condena

Las evaluaciones médicas y psicológicas determinaron una incapacidad psicofísica total permanente del 13,6% (derivada de un traumatismo de cráneo leve, luxación acromioclavicular izquierda y escoriaciones) más un 10% de incapacidad por secuelas emocionales.

El monto fijado por la Justicia se desglosa en:

Incapacidad (daño físico): $48.078.643,28

Daño moral: $7.000.000

Tratamiento psicológico: $110.000

Gastos médicos y traslados: $5.000

Los reclamos por vestimenta, arreglo de la bicicleta y tratamientos futuros fueron rechazados por falta de pruebas. La sentencia extendió la condena a la compañía de seguros hasta el límite de la póliza vigente, dispuso la capitalización de intereses y fijó las costas del juicio, abogados y peritos a cargo de la parte demandada.