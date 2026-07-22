Coninagro encendió las alarmas y hay ocho economías regionales en zona roja por la crisis

El Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro encendió las alarmas al registrar un panorama sumamente complejo para los principales complejos productivos del interior del país. Durante mayo, el indicador reflejó que ocho actividades productivas se encuentran en situación crítica (en rojo), siete permanecen en estado de advertencia (en amarillo) y apenas cuatro muestran un escenario favorable (en verde).
El principal factor de estrangulamiento para los sectores castigados radica en que los precios percibidos por los productores marchan rezagados frente a la inflación, mientras que los costos operativos no paran de subir, deteriorando los márgenes de ganancia.
La vitivinicultura y el sector lácteo, entre los más golpeados
Dentro de las actividades en crisis, el negocio vitivinícola sigue bajo una fuerte presión. El precio promedio abonado al productor sufrió una caída real del 23% interanual, ubicándose en torno a los 273 pesos por litro. A este escenario financiero adverso se le suma un retroceso productivo, con una vendimia 2026 que cayó un 7% en volumen y una proyección de consumo interno que se retrajo un 10% interanual, bajando a los 14,5 litros por habitante.
Por su parte, la lechería experimentó una encrucijada similar: a pesar de que la producción de los tambos creció un 8% y las exportaciones mostraron un fuerte dinamismo, el valor del litro pagado al productor aumentó apenas un 9% en el año, quedando muy por debajo de la inflación del período, que superó el 33%.
El mapa de la crisis y los pocos sectores en carrera
Otras economías clave del interior profundo que cayeron en la zona roja de rentabilidad fueron la yerba mate con una baja real del 20% en el precio de la hoja verde, el maní que proyecta un fuerte recorte del 31% en su volumen cosechado, el algodón, el arroz y las hortalizas.
Como contrapartida, las producciones que lograron mantenerse con saldo a favor y números verdes fueron la ganadería bovina y ovina, la miel y los granos, impulsados por valores de mercado que lograron ganarle a la inflación general, a pesar de la preocupación latente por el elevado costo de insumos clave como el gasoil y los fertilizantes.
En pocas palabras
- Economías regionales: ocho actividades productivas se encuentran en situación crítica según el Semáforo de Coninagro.
- Precios vs. costos: los precios percibidos por los productores están rezagados frente a la inflación, mientras los costos operativos suben.
- Sectores afectados: la vitivinicultura y la lechería lideran la lista de sectores en crisis, seguidos por la yerba mate, maní, algodón, arroz y hortalizas.