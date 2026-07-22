Coninagro encendió las alarmas y hay ocho economías regionales en zona roja por la crisis

La vitivinicultura en crisis, cayeron las ventas, la producción y el precio al productor

Por su parte, la lechería experimentó una encrucijada similar: a pesar de que la producción de los tambos creció un 8% y las exportaciones mostraron un fuerte dinamismo, el valor del litro pagado al productor aumentó apenas un 9% en el año, quedando muy por debajo de la inflación del período, que superó el 33%.

La lechería en alerta, producen y exportan más pero el precio al tambero perdió contra la inflación

El mapa de la crisis y los pocos sectores en carrera

Otras economías clave del interior profundo que cayeron en la zona roja de rentabilidad fueron la yerba mate con una baja real del 20% en el precio de la hoja verde, el maní que proyecta un fuerte recorte del 31% en su volumen cosechado, el algodón, el arroz y las hortalizas.

La yerba mate, el maní y el algodón cayeron en la zona roja de rentabilidad por la crisis

Como contrapartida, las producciones que lograron mantenerse con saldo a favor y números verdes fueron la ganadería bovina y ovina, la miel y los granos, impulsados por valores de mercado que lograron ganarle a la inflación general, a pesar de la preocupación latente por el elevado costo de insumos clave como el gasoil y los fertilizantes.