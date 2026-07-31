Luis Salinas en el Teatro Independencia con una propuesta sonora sin fronteras

Platea Baja: $43.000.

$43.000. Palcos Bajos: $40.000.

$40.000. Platea Alta: $38.000.

$38.000. Palcos Altos: $35.000.

$35.000. Platea Tertulia: $33.000.

$33.000. Palcos Tertulia: $30.000.

$30.000. Paraíso: $25.000.

Luis Salinas se presenta este domingo en el Teatro Independencia.

El músico ofrecerá un espectáculo caracterizado por la diversidad de ritmos y su profunda capacidad interpretativa. Durante la velada, el artista encabezará un emotivo homenaje a Pocho Sosa junto a Gabriela Fernández y Lucho Aberastain. Además, estará acompañado por una sólida formación integrada por su hijo Juan Salinas en guitarra, Javier Lozano en el piano y Alejandro Tula en percusión, con quienes invitará al público a sumergirse en un universo sonoro sin fragmentaciones.

Reconocido mundialmente, Luis Salinas se destaca por dominar con la misma naturalidad expresiones tan diversas como el latin jazz, las baladas, el folclore y los boleros. Su talento ha trascendido fronteras, llevando su arte a escenarios de Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, España, Francia, Israel y Cuba.