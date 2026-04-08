Le robó la tarjeta de crédito a su compañero con discapacidad y lo estafó por $2 millones

estafa detenida 2 Todos los elementos que compró la acusada de estafas.

Qué compró la estafadora

Las compras que realizó la estafadora se registraron entre el 21 de noviembre pasado hasta el 12 de enero y adquirió diferentes productos acorde a la fecha de Fiestas y Fin de Año. Entre ellos, hubo transacciones para adquirir pasajes a la localidad de San Bernardo a nombre de la sospechosa y a nombre de su hijo en la Empresa Plataforma10, prendas de vestir y zapatillas para niño, un árbol navideño y mercaderías varias en el supermercado Carrefour.

Con la información obtenida, se determinó que existen riesgos procesales y que la mujer ya posee antecedentes condenatorios, motivo por el cual las autoridades de Buenos Aires ordenaron su detención.

La jueza Marcela Garmendia, titular del Juzgado de Garantías de La Plata, solicitó el allanamiento a la casa de la estafadora donde incautaron un celular, una notebook, un televisor plasma, prendas de vestir y calzado. La causa está caratulada bajo el delito de defraudaciones informáticas reiteradas, en 4 hechos, en concurso real.