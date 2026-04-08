No sólo le robó la tarjeta de crédito a su compañero de trabajo, que de postre padece una discapacidad, sino que aprovechó el plástico para realizar comprar de todos tipo por más de $2 millones. Pero la suerte le duró poco y la estafadora de Buenos Aires ahora fue detenida por las autoridades.
Le robó la tarjeta de crédito a su compañero con discapacidad y lo estafó por $2 millones
Su colega la denunció y la estafadora terminó detenida tras comprar pasajes de micro, ropa, zapatillas y hasta un árbol navideño
La mujer fue detenida acusada de estafar a un compañero de trabajo, identificado como Ricardo Gustavo Luján, al robarle la tarjeta de crédito y gastar más de $2 millones en diversas compras. La investigación comenzó cuando el damnificado alertó diversas transacciones que no había hecho con el plástico.
Con la intervención de la Justicia, se solicitó la ayuda de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen, que permitió descubrir el entramado del dinero robado a su colega, quien tiene una discapacidad. Conforme a los datos aportados por las autoridades, la acusada efectuó al menos 4 operaciones de compra.
Qué compró la estafadora
Las compras que realizó la estafadora se registraron entre el 21 de noviembre pasado hasta el 12 de enero y adquirió diferentes productos acorde a la fecha de Fiestas y Fin de Año. Entre ellos, hubo transacciones para adquirir pasajes a la localidad de San Bernardo a nombre de la sospechosa y a nombre de su hijo en la Empresa Plataforma10, prendas de vestir y zapatillas para niño, un árbol navideño y mercaderías varias en el supermercado Carrefour.
Con la información obtenida, se determinó que existen riesgos procesales y que la mujer ya posee antecedentes condenatorios, motivo por el cual las autoridades de Buenos Aires ordenaron su detención.
La jueza Marcela Garmendia, titular del Juzgado de Garantías de La Plata, solicitó el allanamiento a la casa de la estafadora donde incautaron un celular, una notebook, un televisor plasma, prendas de vestir y calzado. La causa está caratulada bajo el delito de defraudaciones informáticas reiteradas, en 4 hechos, en concurso real.