Intentó cometer un femicidio al incendiar una casa pero no quedó preso por falta de lugar en la cárcel

Policia-Neuquen.jpg La Policía de Neuquén investigó el intento de femicidio.

El presunto femicida que no quedó preso

Se pudo determinar que el acusado le llegó a decir a la víctima “esto es porque saliste”, en un claro contexto de violencia de género. Con las pruebas obtenidas, se informó que la causa está caratulada como tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género -femicidio-.

La polémica surgió a final de la audiencia cuando la fiscal del caso Laura Pizzipaulo explicó que se evaluó el pedido de una prisión preventiva para proteger a la víctima del intento de femicidio, que se encuentra “aterrorizada”, es vulnerable y “ha quedado sin vivienda” pero, sin embargo, señaló que en la Región del Pehuén “no cuentan con plazas disponibles para alojar a una persona en prisión preventiva”.

Por este motivo, con el fin de resguardar la integridad de la mujer ante un hecho calificado provisionalmente como tentativa de femicidio, se solicitó al juez de garantías que fije prisión domiciliaria por el término de 30 días.

El magistrado coincidió y dispuso la prisión domiciliaria del imputado por tentativa de femicidio por el plazo de 30 días, con salidas laborales autorizadas y bajo control policial. También le impuso la prohibición de contacto con la víctima por cualquier medio y ordenó medidas para garantizar su protección.