Fuerte caída del Bitcoin en medio de turbulencias políticas y de mercado

Bitcoin y criptomonedas Un cóctel de incertidumbre política y tensiones comerciales que reactivó la aversión al riesgo entre los inversores globales. Imagen asistida con IA.

Tensión en Mineápolis y bloqueo presupuestario

El detonante del pánico fue la fragilidad del acuerdo presupuestario en Washington, cuyo plazo vence el próximo 31 de enero. Las negociaciones se empantanaron tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años abatido por agentes federales en Mineápolis, ciudad que permanece militarizada por efectivos del ICE en el marco de redadas antiinmigración.

En ese contexto, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que su bloque no aportará los votos necesarios si el proyecto de ley incluye financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin el respaldo demócrata, el Partido Republicano no reúne los números requeridos, lo que eleva la probabilidad de una parálisis administrativa similar a la registrada en noviembre pasado, que se extendió por 43 días.

ICE agentes tensión Crece la tensión: agentes del ICE mataron a un enfermero en otra violenta redada en Minneapolis. Foto gentileza tn.com.ar

“Death cross” y amenaza a Canadá

Desde el punto de vista técnico, el panorama para el Bitcoin luce adverso. Analistas alertan sobre la posible formación de un death cross (cruce de la muerte) en los gráficos, una señal que podría profundizar la corrección hacia la zona de los U$S 70.000.

A la inestabilidad interna se sumó un nuevo foco de tensión externa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al primer ministro canadiense, Mark Carney, con imponer aranceles del 100% a todos los productos de ese país si avanza en un tratado comercial con China. “China se comerá viva a Canadá”, escribió Trump en su red social Truth Social, agregando un nuevo factor de volatilidad a un mercado que ya opera con extrema cautela.

Fuentes: Cryptonews y Noticias Argentinas