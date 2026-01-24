Confirmado el precio del dólar este lunes 26 de enero cuando abran los bancos

Por otro lado, el dólar blue, por primera vez en el año, comenzará el día a un precio menor a los $1.500, aunque por encima del dólar oficial.

Precio del dólar el lunes 26 de enero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este lunes 26 de enero será de alrededor de $1.455.

Estos son los precios del dólar en cada banco:

Banco Galicia: $1.450

Banco Nación: $1.450

Banco ICBC: $1.450

Banco BBVA: $1.450

Banco Supervielle: $1.451

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450

Banco Patagonia: $1.460

Banco Hipotecario: $1.450

Banco Santander: $1.455

Brubank: $1.444

Banco Credicoop: $1.460

Banco Macro: $1.460

Banco Piano: $1.450

Banco de Comercio: $1.440

Cuál será el precio del dólar blue este lunes 26 de enero

Asimismo, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y alrededor de la barrera de los $1.500, aunque por debajo de esta por primera vez en el año.

Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el lunes 26 de enero arrancará a un precio de $1.495, manteniendo una importante diferencia con el oficial.