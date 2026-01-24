Confirmado el precio del dólar este lunes 26 de enero cuando abran los bancos

Los bancos más importantes de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar el lunes 26 de enero, en el inicio de la última semana hábil del primer mes del año.
La confirmación del precio del dólar que habrá este lunes 26 de enero, fue enviada por las entidades al Banco Central y este lo difundió en su informe diario.
Para el precio que tendrá el dólar este lunes, fue clave la última semana, en la que la moneda norteamericana tuvo poco movimiento y, cuando lo hizo, fue hacia abajo, alejándose del techo de la banda cambiaria.
Por otro lado, el dólar blue, por primera vez en el año, comenzará el día a un precio menor a los $1.500, aunque por encima del dólar oficial.
Precio del dólar el lunes 26 de enero en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este lunes 26 de enero será de alrededor de $1.455.
Estos son los precios del dólar en cada banco:
- Banco Galicia: $1.450
- Banco Nación: $1.450
- Banco ICBC: $1.450
- Banco BBVA: $1.450
- Banco Supervielle: $1.451
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450
- Banco Patagonia: $1.460
- Banco Hipotecario: $1.450
- Banco Santander: $1.455
- Brubank: $1.444
- Banco Credicoop: $1.460
- Banco Macro: $1.460
- Banco Piano: $1.450
- Banco de Comercio: $1.440
Cuál será el precio del dólar blue este lunes 26 de enero
Asimismo, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y alrededor de la barrera de los $1.500, aunque por debajo de esta por primera vez en el año.
Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el lunes 26 de enero arrancará a un precio de $1.495, manteniendo una importante diferencia con el oficial.