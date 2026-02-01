Cada vez más trucos caseros aparecen para brindarnos diferentes alternativas que no son muy comunes para resolver problemas domésticos de limpieza que parecen ser imposibles y se transforman en dolores de cabeza. Con opciones muy económicas y sencillas de hacer, estos hacks han ido ganando fuerza a nivel mundial.
Cómo eliminar la suciedad de tu ventilador con una bolsa en menos de 120 segundos
Este truco casero se transformará en tu principal aliado para quitar toda la tierra de tu ventilador
Cuando comienza a elevarse la temperatura, el rol que ocupan los ventiladores pasan a ser esenciales para poder no sufrir tanto el calor, pero muy pocas veces nos encargamos de limpiar correctamente este electrodoméstico. Para nuestra suerte existe un truco casero que dejará el ventilador como nuevo en cuestión de minutos, usando tan solo un poco de agua y una bolsa, además de otros dos ingredientes que tienes en tu cocina.
El truco casero para dejar tu ventilador como nuevo
Poco a poco los trucos caseros van engatusándonos más con sus increíbles resultados, sencillos de lograr, con pasos a paso muy simples y necesitando de muy pocos ingredientes. Hay una amplia oferta de hacks para resolver un mismo problema, ya sea doméstico o de limpieza, de una manera y con ingredientes que jamás hubiésemos pensado combinar.
Pasar las olas de calor o las primeras altas temperaturas pueden ser un verdadero dolor de cabeza para nosotros y para nuestro bolsillo, y es que el aire acondicionado es un electrodoméstico muy efectivo pero caro, al igual que consume mucha energía. Por eso nuestro gran aliado siempre es el ventilador, sea de techo o de pie, en más de una ocasión nos han salvado el pellejo del calor insoportable.
No te hace sucio admitir que el ventilador es de aquellos electrodomésticos que siempre se te pasa el tener que limpiarlas de manera correcta, y esto implica no solo quitarle la tierra. El ventilador suele llenarse de polvo, pelusas y otras pequeñas basuras que terminan no solo ensuciando el aire que nos tira, sino que también pueden complicar el funcionamiento correcto de este artefacto.
Para nuestra suerte existe un truco casero ideal para recuperar el estado de nuestro ventilador en cuestión de minutos y utilizando ingredientes que sí o sí tienes en casa. Acudiendo a este hack dejaremos como nuevo este electrodoméstico que en época de verano se vuelve nuestro mejor amigo.
Para poder llevar a cabo este truco casero tan solo deberemos reunir jabón líquido para la cocina, un poco de vinagre, agua y un atomizador. El paso a paso para dejar nuestro electrodoméstico como nuevo consiste en reunir jabón líquido, vinagre y agua en el atomizador, y posteriormente mezclarlo hasta que se conforme un solo líquido.
El paso importante para que este truco casero funciona la perfección consiste en echarle desde la parte trasera dell ventilador un poco de este líquido desde el spray, luego colocarle al electrodoméstico una bolsa encima que lo cubra por completo, y finalmente ponerlo a andar. En cuestión de minutos verás como toda esa suciedad que ha quedado dentro del ventilador sale gracias a esta fórmula mágica.