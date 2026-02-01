Cómo eliminar la suciedad de tu ventilador con una bolsa en menos de 120 segundos

Pasar las olas de calor o las primeras altas temperaturas pueden ser un verdadero dolor de cabeza para nosotros y para nuestro bolsillo, y es que el aire acondicionado es un electrodoméstico muy efectivo pero caro, al igual que consume mucha energía. Por eso nuestro gran aliado siempre es el ventilador, sea de techo o de pie, en más de una ocasión nos han salvado el pellejo del calor insoportable.

No te hace sucio admitir que el ventilador es de aquellos electrodomésticos que siempre se te pasa el tener que limpiarlas de manera correcta, y esto implica no solo quitarle la tierra. El ventilador suele llenarse de polvo, pelusas y otras pequeñas basuras que terminan no solo ensuciando el aire que nos tira, sino que también pueden complicar el funcionamiento correcto de este artefacto.

ventilador 1.jpg

Para nuestra suerte existe un truco casero ideal para recuperar el estado de nuestro ventilador en cuestión de minutos y utilizando ingredientes que sí o sí tienes en casa. Acudiendo a este hack dejaremos como nuevo este electrodoméstico que en época de verano se vuelve nuestro mejor amigo.

Para poder llevar a cabo este truco casero tan solo deberemos reunir jabón líquido para la cocina, un poco de vinagre, agua y un atomizador. El paso a paso para dejar nuestro electrodoméstico como nuevo consiste en reunir jabón líquido, vinagre y agua en el atomizador, y posteriormente mezclarlo hasta que se conforme un solo líquido.

El paso importante para que este truco casero funciona la perfección consiste en echarle desde la parte trasera dell ventilador un poco de este líquido desde el spray, luego colocarle al electrodoméstico una bolsa encima que lo cubra por completo, y finalmente ponerlo a andar. En cuestión de minutos verás como toda esa suciedad que ha quedado dentro del ventilador sale gracias a esta fórmula mágica.