Un hombre asesinó a un amigo de su hijo de 13 años y culpó a su ex pareja.

Brutal menor crimen Un menor de 13 años fue asesinado a puñaladas por el padre de un compañero de su hijo en un macabro episodio por rencor. Foto gentileza lasexta.com

Al ser llevado ante un Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el detenido vinculó su conducta al conflicto que mantenía con la madre de sus hijos y definió la situación como una “guerra”.

Alex, el adolescente asesinado, es hijo de una amiga de su ex pareja, y el asesino habría actuado por rencor hacia la madre de sus hijos.

De acuerdo a su declaración, el asesino afirmó que “yo no soy así, al final tu madre ha conseguido que me vuelva loco”. Los investigadores estiman que el crimen tiene que ver con el caso a la disputa por la custodia de los menores y a informes de Servicios Sociales que él consideró perjudiciales.

El acusado del crimen relató que no hubo discusión previa: vio un partido del Valencia-Espanyol y, al cruzarse con Álex en el pasillo, fue a la cocina, tomó un cuchillo y después su mente “borró” lo ocurrido. El hijo oyó gritos y halló a su padre golpeando el suelo. El menor creyó que el hombre estaba “matando una rata”.

Al encontrar el cuerpo ensangrentado de su amigo, el hijo del detenido temió por su vida y le suplicó a su padre que no le hiciera daño. En ese momento, Juanfran lo abrazó y le dio un vaso de agua, afirmándole: “Ves lo que ha conseguido tu madre”.

Durante la indagatoria en el juzgado el bibliotecario se mostró quebrado y llegó a decir: “Pobre niño”. Y agregó: "No sé si yo lo maté, puede ser que si", indicando que no se acordaba de lo sucedido. Además reconoció ante el juez que sufría "una fuerte depresión".

Para los investigadores, el móvil está definido: lo consideran como un acto sin sentido impulsado por el odio hacia la madre del menor, en el marco de un proceso judicial por la custodia de sus hijos.

Durante una audiencia celebrada una semana antes, en la que la mujer del asesino renunció a la tutela y los informes elaborados que cuentan en la causa aparecen como elementos de la contienda.

Brutal menor despedida

La causa sigue abierta y los investigadores de la Guardia Civil continúan recabando pruebas y testimonios de allegados a familiares y vecinos. Mientras, el acusado se negó a ofrecer detalles del modo en que atacó al menor pese a la insistencia judicial.

Familiares de Álex, conmocionados por lo sucedido, increparon al detenido durante la audiencia, en tanto que el relato de los investigadores sitúa al atacante como responsable del asesinato en Sueca, motivado por rencor personal.

Alex fue despedido en las últimas horas por una multitud integrada por familiares, vecinos y amigos, como además de la comunidad educativa de Sueca donde el menor estudiaba.