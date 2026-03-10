Paso a paso: un DIY para coser una pechera o delantal escolar

pechera escolar Una pechera muy bonita, cómoda, a medida y que puedes realizar tú mismo en casa.

DIY paso a paso: cómo coser un delantal de escuela en casa

Para este truco vas a necesitar pocos materiales y muchas ganas de crear. Lo ideal es pensar la tela de tu delantal teniendo en cuenta la estación del año. Si es para la primavera, puedes usar una tela fina multiusos. Si es para el invierno, puedes optar por tropical mecánica o algún tejido más grueso. Te dejo el paso a paso de este DIY.

Embed - CONFECCIÓN GUARDAPOLVOS O DELANTAL

Para comenzar con este DIY, toma las medidas de la pechera tomando como referencia una remera ancha que te gusta cómo te queda. Marca la tela doblando la remera y escondiendo la manga, tal como se ve en el truco. Corta la tela del cuerpo de la pechera y la tela para hacer el bolsillo central. Coloca el bolsillo en la pechera. Cose un dobladillo por todo el borde de la tela. Une las piezas como se muestra en el DIY y coloca cinta albies por todo el borde, incluido el cuello. Finalmente, cose las cintas de los costados para poder atar el delantal.

Sin importar el truco o DIY de costura que desees confeccionar en casa, siempre tienes que tener un buen costurero, completo y con materiales de calidad.