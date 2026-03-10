Paso a paso: un DIY para coser una pechera o delantal escolar

Por lo general, los trucos de costura o DIY artesanales están pensados para solucionar problemas cotidianos de costura sin gastar mucho dinero y aprovechar los materiales que tienes a mano. En esta ocasión te dejo un truco muy simple para coser las pecheras o delantales de maestra que llevas a la escuela.
DIY paso a paso: cómo coser un delantal de escuela en casa
Para este truco vas a necesitar pocos materiales y muchas ganas de crear. Lo ideal es pensar la tela de tu delantal teniendo en cuenta la estación del año. Si es para la primavera, puedes usar una tela fina multiusos. Si es para el invierno, puedes optar por tropical mecánica o algún tejido más grueso. Te dejo el paso a paso de este DIY.
- Para comenzar con este DIY, toma las medidas de la pechera tomando como referencia una remera ancha que te gusta cómo te queda. Marca la tela doblando la remera y escondiendo la manga, tal como se ve en el truco.
- Corta la tela del cuerpo de la pechera y la tela para hacer el bolsillo central. Coloca el bolsillo en la pechera.
- Cose un dobladillo por todo el borde de la tela. Une las piezas como se muestra en el DIY y coloca cinta albies por todo el borde, incluido el cuello.
- Finalmente, cose las cintas de los costados para poder atar el delantal.
Un DIY de costura y algo más: qué cosas no pueden faltar en el costurero de casa
Sin importar el truco o DIY de costura que desees confeccionar en casa, siempre tienes que tener un buen costurero, completo y con materiales de calidad.
- La tijera es el elemento más importante del costurero. No puedes cortar telas ni confeccionar DIY con una tijera escolar o con una de cocina; por algo existen las de costura. Afila la tijera mensualmente y ajusta los tornillos para que corte bien. Lo ideal es tener varias de diferentes medidas.
- Prepara una caja, con divisiones o compartimentos, para guardar los hilos y evitar que se enreden entre sí. Lo mejor es tener varios colores de hilos, pero sobre todo tener los colores básicos y más necesarios.
- Es importante tener alfileres o ganchos diferentes para marcar las telas de acuerdo al DIY o tipo de tejido.
- Compra un centímetro y una regla larga para medir bien las telas.
- Para evitar que las telas se corran al cortarlas, puedes usar piezas de mármol para hacer peso. Estas piedras redondas se consiguen en las marmolerías, donde generalmente te las regalan.
- Utiliza moldes de papel para coser ropa y accesorios que requieren medidas más exactas.
- Ten siempre a mano agujas de diferentes grosores y largos, para cada tela o proyecto DIY.