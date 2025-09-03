Por las tareas en el dique Potrerillos recomendaron no acercarse a las márgenes del río Mendoza

24-10-2014 Mendoza. Gerardo Vaquer (secretario de Obras Públicas) junto con personal de Irrigación y de CEMPSSA en obras de limpiezas realizadas en Dique Potrerillos. Fotografía: Gobierno de Mendoza. El personal de Hidráulica realizará tareas en el dique Potrerillos, el mismo día que AYSAM aprovechará para instalar un caudalímetro. Foto: Prensa de Gobierno

Frente a esta situación, recomendaron a la población no acercarse a las márgenes del río Mendoza durante ese período ya que se generarán aumentos de caudal controlados y de gran magnitud.

Los trabajos estarán supervisados por la inspección Fase II de Potrerillos y equipos técnicos de CEMPPSA, cumpliendo estrictos protocolos de seguridad hidráulica.

Para qué se hará el mantenimiento del descargador de fondo

Desde Ambiente explicaron que el descargador de fondo del dique Potrerillos es un componente estratégico cuya función principal es permitir el vaciado rápido del embalse, desde su nivel máximo hasta la mitad de su altura, en un plazo máximo de 10 días.

También posibilita la expulsión de sedimentos en suspensión durante eventos de crecida con agua barrosa, evitando así obstrucciones aguas arriba. Y actúa como un respaldo ante emergencias, ya que puede abastecer de agua para consumo urbano y riego si el sistema de aducción principal quedara fuera de servicio.

El DDF está conformado por dos compuertas radiales de 2,5 metros de ancho por 4,10 metros de alto, que trabajan junto a una válvula Howell-Bunger para regular el caudal. La apertura completa de ambas compuertas permite reducir rápidamente el nivel del embalse para disminuir la presión hidrostática sobre la presa, detallaron los expertos.

AYSAM colocará un caudalímetro en la boca de la planta potabilizadora Potrerillos.

Cómo sería el corte de agua programado por AYSAM

Las maniobras en el dique Potrerillos coincidirán con el día en el que AYSAM realizará cortes programados en el Gran Mendoza para colocar un nuevo caudalímetro en el establecimiento potabilizador Potrerillos. Se estima que este procedimiento se extenderá por 12 horas.

El servicio de agua potable se irá restableciendo paulatinamente entre las 24 y las 48 horas después de las tareas.

AYSAM instalará un nuevo caudalímetro sobre el acueducto de 800 mm a la salida del establecimiento potabilizador Potrerillos. Aprovechará también para ejecutar trabajos previos para la futura colocación de otros dos en la planta potabilizadora Luján II.

El corte de agua de AYSAM arrancará a las 3.30 de este sábado y afectará los siguientes lugares del Gran Mendoza: