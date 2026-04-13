El titular de La Bancaria aseguró que 9 de cada 10 familias tienen problemas para pagar sus deudas

Embed - AHORA: preocupa el aumento de la MOROSIDAD en tarjetas y CRÉDITOS

"Esto también replica en otras partes del sistema, porque si bien se dice que las empresas tienen 2.9% de mora, cuando se analiza ves que ya estamos en el orden del 7%-8%, con lo cual, no es solo familias, sino que el sistema financiero está en una situación muy compleja", completó.

Los créditos UVA

Consultado sobre los créditos UVA, que en su momento se volvieron casi impagables por la disparada inflacionaria, Giménez señaló que siguen funcionando y que continúan siendo una vía de acceso a la vivienda propia para un sector de la sociedad.

Aclaró que la mayoría de estos créditos hipotecarios se otorga a través del Banco Nación, por lo que se aplica una política para que las cuotas no superen el 30% del sueldo del deudor.

Expectativas negativas, según el sindicalista de La Bancaria

El titular de La Bancaria dijo que las expectativas en el sector no son buenas para lo que resta del año y que el gobierno de Javier Milei "se ha ido comiendo la expectativa que le había depositado la sociedad".

la bancaria sergio gimenez Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria Mendoza.

"No hay muy buenas expectativas ni del sector empresario menos aún del sector trabajadores. Nos dieron la semana pasada el Índice de Producción Industrial y otra vez vuelve a caer el interanual con relación al año pasado, que era bajo con relación al año anterior", afirmó.

Y concluyó: "La situación es muy compleja y los motores que hoy están movilizando el PBI, mineras, petróleo o el complejo agroexportador, son sectores que no tienen una gran intensidad de tomar mano de obra. Aquellos sectores como la construcción, que son los grandes contratadores de trabajadores, son hoy los que están padeciendo de esta situación de las deudas".