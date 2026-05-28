Para la Justicia, Jugos Australes SA transfirió inmuebles propios para perjudicar a Iberte

Marcelo Bocardo, de Jugos Australes Por el conflicto con Iberte, la Justicia Civil cuestionó las transferencias patrimoniales de Jugos Australes SA a Marcelo Bocardo, uno de sus accionistas. Foto: gentileza

De acuerdo a la sentencia judicial fechada el martes 26 de mayo último, la empresa Jugos Australes SA transfirió todos sus bienes inmuebles a sus propios accionistas en un contexto de conflicto e incumplimiento contractual. Consecuencia: la reducción del patrimonio disponible para afrontar eventuales reclamos judiciales.

El pleito en la Justicia entre Jugos Australes SA e Iberte

El conflicto judicial entre Iberte y Jugos Australes SA comenzó en junio de 2020 luego de un contrato tripartito con Eco Green International LLC.

De acuerdo a la causa judicial, Iberte adelantó más de U$S10 millones para la compra internacional de mosto concentrado de uva, producto que nunca le fue entregado.

Mientras Iberte reclamaba el cumplimiento del contrato y enviaba intimaciones formales, dice la sentencia, "Jugos Australes SA avanzó con la transferencia de la totalidad de sus inmuebles a sus accionistas Marcelo Bocardo y José Eduardo Sánchez. Fue mediante una dación en pago vinculada a distribución de dividendos societarios".

Las escrituras de transferencia fueron firmadas el 7 de octubre de 2020.

"Jugos Australes SA quiso frustrar el derecho de cobro de Iberte"

Para la empresa Iberte, las transferencias que hizo Jugos Australes SA no fueron una decisión aislada sino "parte de una maniobra destinada a evitar futuros embargos y dificultar el cobro de la deuda".

La jueza María Angélica Gamboa consideró que, aun después de transferidos, los inmuebles y los bienes de uso continuaron siendo utilizados por Jugos Australes SA mediante contratos de comodato firmados con Bocardo y Sánchez, los mismos accionistas que los habían recibido.

“La sentencia tiene un valor muy importante porque confirma que existieron actos patrimoniales con el único objetivo de frustrar el derecho de cobro de Iberte. El tribunal entendió que esas transferencias no podían ser oponibles frente a nuestro cliente. Es decir, que eran inválidas para Iberte”, señaló Juan Pablo García Diez, abogado de Iberte.

Carlos Aguinaga Juan Pablo García Diez Santiago Pontis Day.jpg Carlos Aguinaga (derecha), al frente del equipo de abogados de Iberte. Foto: archivo

En su escrito de resolución, la jueza rechazó el principal argumento de la defensa ejercida por Jugos Australes SA, que sostuvo que el contrato firmado entre las partes no era una compraventa internacional de mosto sino un préstamo financiero encubierto y presuntamente usurario.

Luego de analizar la documentación y los antecedentes comerciales entre las empresas, el tribunal concluyó que existió una operatoria comercial real vinculada a exportaciones de productos vínicos.

Antecedentes en la Justicia

1) En octubre de 2025, la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza ratificó el laudo arbitral que finalizó el litigio entre Iberte y EcoGreen International LLC, empresa de Marcelo Bocardo.

El fallo estableció que los codemandados (EcoGreen, Jugos Australes SA y Bocardo) deben responder solidariamente ante Iberte por la suma de U$S12.195.750 más intereses desde la mora, suma que actualmente supera los 16 millones de dólares.

2) La Justicia ordenó el embargo preventivo de la planta de mosto de Jugos Australes SA y la bodega de esa empresa, en Rivadavia. Además, embargos preventivos sobre ingresos por exportaciones pendientes de Jugos Australes SA y cuentas bancarias que los demandados pudieran tener en Estados Unidos.

3) Como derivación de investigaciones originadas en los incumplimientos de las empresas de Marcelo Bocardo, el Banco Central inició un sumario penal cambiario.

4) Marcelo Bocardo fue imputado por los delitos de desbaratamiento de empresa y tentativa de estafa procesal con uso de documento falso por maniobras realizadas para evitar el pago de sus deudas.

Investiga la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal, que retiene el pasaporte del empresario, con salida prohibida de Mendoza y del país.