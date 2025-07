Marcelo Bocardo, de Jugos Australes, dio su versión del conflicto que mantiene con Iberte

“Al haber sido aludido y agraviado en la nota por el Sr Juan Jose Retamero Gomez titulada: ‘’Los directivos de Fecovita cometieron la mayor estafa en la historia de la vitivinicultura”, publicada por DIARIO UNO el pasado 4 de Julio de 2025 quisiera hacer conocer a la opinión pública que cuando se refiere a mi persona y a Jugos Australes S.A. tergiversa y miente en sus dichos.

Para poner en contexto: Jugos Australes es una empresa mendocina formada en Agosto de 2005 y desde hace 20 años exporta mosto concentrado a distintos países del mundo.

Jugos Australes S.A. fue garante en un contrato entre dos entidades jurídicas, una Iberte y por el otro lado Eco Green intarnational LLC, dos empresas del exterior que hicieron un contrato de financiamiento y que Jugos Australes garantizó. Jugos Australes no fue proveedor de mosto concentrado de Iberte como lo quiere hacer creer no solo a la opinión pública si no también en los juicios llevados adelante por Retamero en mi contra y en contra de Jugos Australes.

Jugos Australes Jugos Australes (JASA) Foto: Gentileza

Retamero no vende mosto concentrado, no es real que tenga clientes para este producto, no conoce ni un cliente y desde Jugos Australes nunca vendió una tonelada de mosto, lo que hace es arrimarse a empresas que necesitan financiamiento para proponer contratos intrincados y complejos para prestar dinero a tasas usurarias. Por lo tanto, no fui yo quien sedujo a Retamero para realizar este contrato, muy por el contrario, él junto con García fueron los que pergeñaron el cúmulo de contratos que se firmaron en su momento en junio del 2020.

Si es cierto que Jugos Australes le vendió vino y también es cierto que Iberte le quedó debiendo 4.000.000 de litros de vino tinto que nunca pagó y está siendo apelado el juicio de primera instancia llevado adelante por el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Mendoza que es donde se había indicado, en la cláusula 15 del contrato, que todas las discrepancias serían resueltas. El contrato referido fue redactado por Iberte. Quien contrató los servicios de un abogado, que era el presidente de ese tribunal para su redacción. Ese tribunal de Arbitraje se debiera haber apartado en el juicio ya que cuando se firmó el contrato nunca nos advirtieron que quien confeccionaba los contratos era el presidente de ese tribunal.

Es cierto que el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio falló en contra de Jugos Australes, en contra de mi persona y en contra del deudor principal que es Eco Green International, pero también es cierto que ese fallo ha sido apelado y está en trámite para su resolución.

Las cuentas bancarias y los inmuebles de mi propiedad han sido embargados preventivamente hasta que se resuelvan las instancias que seguirán adelante como la ley lo indica".

Retamero y sus colaboradores

El escrito continúa así:

"Retamero se rodea de todas las personas que pueden tener vínculos directos con el poder. De hecho, fue la cara visible de Iberte en Argentina el Cdr Guillermo Garcia, ex presidente del INV por dos periodos consecutivos y ocupó siempre algún cargo público, raro que ni siquiera lo menciona en la nota. Es así que en las empresas que conformó en Argentina están o estuvieron como directores o síndicos los señores Gabriel Bertranou (Abogado del INV); el señor Juan Carlos Fabrega, ex presidente del BNA; todo esto se puede verificar en el Boletín Oficial de la provincia de Mendoza.

Juan José Retamero - Presidente Iberte - 05 El empresario español Juan José Retamero interesado en Vaca Muera de Mendoza.

Garcia y Retamero hicieron una denuncia en mi contra por estafa el 5 de enero de 2021, causa que sigue tramitando en etapa de apelación de elevación a juicio. Por esta falsa denuncia es que la fiscalía adoptó medidas en las cuales para salir del país tengo que solicitar el permiso correspondiente, pero es falso que no pueda salir, de hecho, durante este año he realizado los viajes necesarios hasta ahora para poder seguir con los negocios de venta de mosto concentrado.

Jugos Australes continúa funcionando normalmente por lo que no me explico que me siga difamando a través de la unidad fiscal y medios periodísticos por una garantía que está siendo ejecutada de la forma y el modo que él impuso a través de sus asesores en el contrato, como también ejecutada en el tribunal de su conveniencia.

Además, al ser consultado porque no había dado la cara hasta ahora, es mentira que otros empezaron la mediatización, exactamente fue Garcia /Iberte quienes iniciaron en los medios esta puja, llevando siempre información imprecisa y falsa en la mayoría de sus dichos.

¿En qué cabeza cabe que hace negocios vitivinícolas con 4 empresas de Mendoza y San Juan y con todas terminan en conflicto? Con denuncias penales en todos los casos y con demandas con montos que no corresponden. Es mentira que 30 o 40 pequeñas bodegas lo siguen llamando para comercializar sus vinos, la máscara ya está caída y todo el mundo vitivinícola de Mendoza y de San Juan saben quiénes son estos individuos".

La situación de Bocardo

También indica que tengo sumarios por cuestiones cambiarias y tributarias, esto también es totalmente falso. Tengo planes de pagos que he pagado y que estoy pagando, quizá a eso se refiere, pero de ahí a querer mostrarme como alguien que tiene causas pendientes por todos lados es totalmente falaz.

Esta nota brindada a Diario UNO, también fue realizada en otros medios de la provincia. En una de estas notas le preguntan si confía en la justicia Argentina y la justicia de Mendoza a lo que responde que sí, seguramente que le va muy bien con la justicia de Mendoza ya que sin tener motivo legal alguno presentó una falsa denuncia en mi contra ante la unidad fiscal de delitos económicos, la que ha utilizado para presentar ante el tribunal arbitral de la bolsa de comercio y distintos medios periodísticos de la provincia con el claro propósito de ocasionar un desprestigio no solo a mi persona si no también indirectamente con el trabajo de muchas familias que viven dignamente de la actividad comercial de Jugos Australes.

No puedo dejar de mencionar que Retamero tenía una compañía de compra y venta de vinos en Murcia llamada Retamero Villaespesa S.L y que dejó muchos damnificados por más de 6 millones de euros, esto es público y se puede verificar por internet. https://murciaeconomia.com/archive/13311/la-distribuidora-retamero-villaespesa-no-aguanta-mas-y-el-juez-ordena-su-liquidacion

Para finalizar ya que este individuo en la nota dice que soy un desastre, le comento que Jugos Australes sigue funcionando normalmente, sigue exportando, sigue cobrando, sigue pagando, sigue manteniendo relación laboral 51 empleados y más de 15 asesores externos”.