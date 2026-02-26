Coloca las brochas de maquillaje en una mezcla de vinagre y agua: ¿qué significa?

El vinagre es un producto de uso cotidiano que todos tenemos a mano en la alacena de la cocina. Normalmente, usamos vinagre para cocinar o sacarle el sarro a la pava eléctrica, pero también sirve para otras cosas.
Hoy te comparto un truco para las brochas de maquillaje, te cuento qué significa este procedimiento y cuáles son sus beneficios.
Las brochas, esponjas y pinceles de maquillaje suelen estar llenos de suciedad, pigmentos o polvos. Quizás no lo sabías, pero mantenerlas limpias y desinfectadas evita que se llenen de hongos y alarga su vida útil.
Mantener los elementos de maquillaje limpios no solo es importante para que duren más. Si utilizas una brocha contaminada, tu piel puede irritarse o infectarse. Además, una brocha limpia maquilla y funciona mucho mejor.
¿Por qué hay que colocar las brochas de maquillaje en vinagre y qué significa?
El vinagre es un ingrediente natural, fermentado, que se obtiene al macerar frutas y cáscaras que se transforman en ácido acético por acción de levaduras y bacterias.
Además, existe un vinagre destilado o de limpieza, mucho más concentrado y puro, que suele utilizarse para limpiar, desincrustar sarro y neutralizar los malos olores. Este vinagre no es apto para consumo.
Para realizar este truco con vinagre, lo mejor es usar el de limpieza bien diluido o el de manzana. El ácido del vinagre elimina los restos de maquillaje y mantiene las brochas libres de humedad que puede favorecer el desarrollo de hongos.
En un frasco coloca agua tibia o caliente con un par de cucharadas de vinagre y unas gotas de detergente para platos. Mezcla bien hasta que salga espuma y coloca las brochas de maquillaje dentro.
Refriega las brochas con tus manos y colócalas sobre una toalla limpia y seca para eliminar toda la humedad del interior. Estira las cerdas con tus manos para devolverles la forma.
El vinagre es un producto antifúngico que elimina los hongos, moho y malos olores en cuestión de minutos. Ahora que ya sabes qué significa este truco, puedes limpiar todas las brochas de maquillaje y esponjas.
Otras cosas de la casa que puedo limpiar con vinagre
Con vinagre se pueden desinfectar muchas cosas de la casa, desde muebles hasta paredes, ropa y accesorios. Te comparto una lista con opciones de trucos caseros que tienen como protagonista al vinagre.
- Puedes lavar y desinfectar las toallas y toallones colocando un poco de vinagre en el lavarropas.
- El vinagre es bueno para lavar las sábanas y limpiar las manchas amarillas de las almohadas.
- Con vinagre puedes blanquear las tazas y vajilla con marcas marrones.
- El vinagre es perfecto para limpiar los espejos de la casa.