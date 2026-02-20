Máscara de pestañas (2) Existen muchas opciones y tipos de máscaras de pestañas.

¿Cómo elegir la máscara de pestañas perfecta?

En primer lugar, es clave identificar el tipo de pestaña que tienes. Para hacer un diagnóstico rápido, solo hace falta mirarse en un espejo de perfil y observar el largo (cortas o largas).

Luego, hay que analizar la forma en base a si se curvan de manera natural o permanecen rectas. También puedes evaluar la cantidad y densidad: si son finas o gruesas, y si se presentan de forma abundante o más espaciada.

Pestañas rectas: lo mejor es una máscara con un cepillo curvo. Ayudan a rizarlas sin necesidad de un arqueador. También permiten una aplicación completa de producto a lo largo del ojo. Por ejemplo: la máscara de pestañas Wonder Curve de la marca Avon es una opción ideal, ya que su cepillo permite dar curvatura y elevación sin necesidad de un rizador.

Pestañas cortas: necesitan un cepillo cónico para alcanzar todos los rincones y lograr una mirada más amplia. Este tipo de cerdas permite asegurar una aplicación pareja, desde el lagrimal a la comisura del ojo. Por ejemplo, la máscara de pestañas Legendary Extension de Avon.

Pestañas largas: se aconseja optar por máscaras con cerdas gruesas y tupidas que aporten cuerpo y densidad, sin sobrecargar. Ejemplos: Wow Definition y Power Stay de Avon.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación con las marcas mencionadas en la nota.