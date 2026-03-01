Por qué hay que poner una bolsa con vinagre en el cabezal de la ducha y qué significa

El sarro suele aparecer en las griferías y caños metálicos cuando el agua dura deja concentraciones de calcio y magnesio, dos elementos que se transforman en una masa blanca y dura.

Muchas veces, las pequeñas salidas de agua del cabezal de la ducha se tapan por la presencia de sarro. Limpiar el cabezal o alcachofa de la ducha es bastante simple.

cabezal ducha y vinagre Normalmente, encontramos sedimentos de sarro en las griferías del baño, la cocina, la ducha y en algunos otros elementos metálicos como la tetera.

Simplemente debes llenar una bolsa de nylon resistente con una mezcla de agua y vinagre blanco. Coloca la bolsa cubriendo el cabezal y átala con un elástico o cuerda al caño de la ducha. Deja que el vinagre actúe por lo menos una hora, retira la bolsa y limpia con un pequeño cepillo cada agujero del cabezal. Realiza este procedimiento por lo menos una vez al mes.

¿Qué otras cosas del hogar puedo limpiar con vinagre?

El vinagre es un poderoso producto de limpieza y desinfección con el que puedes limpiar casi todo, siempre que tengas un truco a mano.

El vinagre también sirve para quitar la grasa de las sartenes, ollas y utensilios de la cocina, así como quitar el sarro de las pavas eléctricas o teteras.

En el baño, no solo sirve para limpiar la alcachofa o cabezal de la ducha; también se puede usar para desinfectar las canillas, destapar las cañerías, lavar el baño, los pisos, el espejo y eliminar el moho en las paredes, mampara y cortina de ducha.

vinagre Si tienes hongos en el baño, sarro en las canillas y un inodoro muy sucio, usa vinagre.

Este producto también sirve para limpiar las hojas de las plantas o repeler plagas del jardín. El ácido del vinagre espanta a ciertas especies y, de paso, evita la formación de hongos en las hojas y tallos.

El vinagre funciona muy bien en trucos de limpieza para el auto, siempre cuidando la pintura y las partes tecnológicas del mismo. Este producto es ideal para desinfectar las alfombras, el piso, los asientos, los espejos y las ventanas llenas de suciedad o excremento de paloma.

Finalmente, puedes usar vinagre de manzana para hervir huevos, papas y arroz; esto mejora la textura y cocción de los alimentos.