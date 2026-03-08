Gerardo Romano contó cómo casi cae en una estafa: "Me creí todo y no sé si me volvió el alma al cuerpo"

estafa-gerardo-romano

Estafa virtual: cómo fue el caso de Gerardo Romano

Al comentar el intento de estafa virtual, Gerardo Romano confió que “me llamó un policía, Reinoso o no sé cómo carajo... Me comunicó que mi hija estuvo involucrada en un incidente, que la habían lastimado y que estaba demorada. Y tenía que pagar una fianza”, por un cifra cercana a los 55 mil dólares.

“Entonces me pasó con ella... Me habló llorando, me contó que la hirieron, que en el hecho mataron a un tipo... que tenían que hacerle uina prueba de parafina... Yo, desesperado”, añadió el actor en declaraciones al programa Basta Baby, que se emite por radio Rivadavia.

Posteriormente, el actor Romano relató que “hablé con la madre de mi hija (Romina Krasinskly), le avisé y quedó atónita. Después me comuniqué con un abogado penalista para ver como hacíamos con el pago de la fianza y en eso vuelve a llamarme mi expareja, me dijo que mi hija estaba bien, en la playa con amigas. Me creí todo”.