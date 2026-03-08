El actor Gerardo Romano aseguró sentirse todavía "inseguro, afectado y angustiado", ya que estuvo a punto de caer en una estafa virtual, cuyos perpetradores pretendían sacarle dinero para el pago de una fianza debido a un supuesto incidente en el que estuvo involucrada su hija Rita.
Gerardo Romano contó cómo casi cae en una estafa: "Me creí todo y no sé si me volvió el alma al cuerpo"
En un abrir y cerrar de ojos, el actor Gerardo Romano casi fue despojado de 55 mil dólares, en una estafa que estuvo a punto de concretarse
“Zafé, nunca me había pasado, pero evidentemente fue una demostración actoral”, confió Gerardo Romano, al referirse a la mujer que se hizo pasar por su hija durante la conversación telefónica, y que estuvo a punto hacerlo caer en la trampa.
“No sé si me volvió el alma al cuerpo, todavía estoy inseguro, angustiado y afectado” por lo sucedido, y no ocultó su fastidio por la situación del país. “Estoy cansado de esta ciudad de m...., de este país de m..., de estos gobernantes de m... Todos los días en el noticiero nos informan que se cerró tal o cual fábrica, que la gente se queda sin laburo”.
Estafa virtual: cómo fue el caso de Gerardo Romano
Al comentar el intento de estafa virtual, Gerardo Romano confió que “me llamó un policía, Reinoso o no sé cómo carajo... Me comunicó que mi hija estuvo involucrada en un incidente, que la habían lastimado y que estaba demorada. Y tenía que pagar una fianza”, por un cifra cercana a los 55 mil dólares.
“Entonces me pasó con ella... Me habló llorando, me contó que la hirieron, que en el hecho mataron a un tipo... que tenían que hacerle uina prueba de parafina... Yo, desesperado”, añadió el actor en declaraciones al programa Basta Baby, que se emite por radio Rivadavia.
Posteriormente, el actor Romano relató que “hablé con la madre de mi hija (Romina Krasinskly), le avisé y quedó atónita. Después me comuniqué con un abogado penalista para ver como hacíamos con el pago de la fianza y en eso vuelve a llamarme mi expareja, me dijo que mi hija estaba bien, en la playa con amigas. Me creí todo”.